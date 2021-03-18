Nazilli Belediyespor yarışta geriye düştü

MİSLİ.com 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta evinde Ağrı 1970 Spor'a da 2-1 mağlup olan Nazilli Belediyespor, galibiyet hasretini 4 maça çıkardı, liderliğe kadar yükseldiği grupta şampiyonluk yarışında geride kaldı. Yeni teknik patronu Mesut Toros yönetimindeki ilk maçta hedeflediği çıkışı yapamayan Nazilli, 44 puanda kaldı. Siyah-beyazlı ekibin bitime 7 hafta kala 1 maç fazlasına rağmen lider Belediye Kütahyaspor'la arasındaki puan farkı 9'a çıktı. Halen Play-Off hattında üçüncü sıradaki Nazilli Bld, kalan haftalarda 2'nci Lig yolunda maksimum puanı toplamaya çalışacak.

TOROS: DAHA 7 MAÇ VE PLAY-OFF VAR

Ağrı 1970 karşısında etkili bir oyun ortaya koyamadıklarını belirten Teknik Direktör Mesut Toros, "Oyunsal anlamda değiştirmemiz gereken bazı alışkanlıklar var. Oyuncularım kazanmayı çok istediler ama bazı şeyleri değiştirmek biraz zaman alacak. Bu mağlubiyetin tek sorumlusu benim" dedi. Toros, "Daha matematiksel olarak yarış bitmedi. Neyin ne olacağı belli olmaz. Ben ve ekibim hayalci değiliz, gerçeklerin peşinde koşan insanlarız. Sonuçta bir hedefimiz var. Alttakilerle puan farkını korumamız lazım. Bir teknik adam olarak asla pes etmem. Taraftar, oyuncularla hep birlikte bu savaşı sonuna kadar vereceğiz. Önümüzde daha 7 maç var ve Play-Off var" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Bahattin ALBAYRAK