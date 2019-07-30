Naz Aydemir Akyol: Ankara seyircisinin desteğiyle başaramayacağımız şey yok

"Olimpiyat elemelerine çok iyi hazırlandık, bunun meyvesini Çin'de alabileceğimizi düşünüyorum"

"Genç arkadaşlarımıza Olimpiyatlarda oynama duygusunu aşılamaya çalışıyoruz"

"Fenerbahçe ile tekrar kupalarla, şampiyonluklarla taçlandıracağımız güzel sezonlar yaşayacağız"

Olgucan KALKAN - Sezer AFŞAR/ İSTANBUL, - Naz Aydemir Akyol, Çin'in Ningbo kentinde düzenlenecek 2020 Kıtalararası Olimpiyat Elemeleri hakkında, "Grubumuzda Olimpiyat şampiyonu Çin, Almanya ve Çekya var. Oldukça zor bir gruptayız. Ancak şansımız az değil, kızlara inancım tam. Ben bebeğimi uzun süre yalnız bırakamayacağım için turnuvada yer alamayacağım. Çok iyi hazırlandık, bunun da meyvesini Çin'de alabileceğimizi düşünüyorum. Oldu da işler yolunda gitmedi, sonrasında bir şansımızın daha olacağını bilmek en azından biraz rahatlatıcı bir unsur" dedi.

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın tecrübeli oyuncularından Naz Aydemir Akyol, A Millilerin Çin'de oynayacağı 2020 Kıtalararası Olimpiyat Elemeleri öncesinde Demirören Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulundu.

2012 Londra Olimpiyatları'nda milli takım ile mücadele eden Naz Aydemir Akyol, bu duyguyu Eda Erdem Dündar ile genç oyunculara aktarmaya çalıştıklarını belirterek, "Olimpiyat konusunu ne kadar anlatırsak anlatalım, olimpiyata gitmeden, o olimpiyat köyüne girmeden o duyguyu anlamak çok mümkün olmuyor. Herkesin hayali olimpiyat. Olimpiyata gitmek istiyorum diyorsun ama nereye gitmek istediğini bilmiyorsun aslında. Gittikten sonra bu sefer tadını alınca işler biraz daha zorlaşıyor çünkü nasıl büyük bir şeyi kaçırabileceğini biliyorsun. Arkadaşlarımıza bunu anlatmak istiyoruz. Her sporcunun hayalidir olimpiyatta madalya kazanmak ve en azından yarışabilmek. Biz de onlara bunu aşılamaya çalışıyoruz. Hepsi bizden yardım almaya ve faydalanmaya çok açıklar, o yüzden bizim işimiz de çok kolay oluyor" ifadelerini kullandı.

"ANKARA SEYİRCİSİNİN DESTEĞİYLE BAŞARAMAYACAĞIMIZ ŞEY YOK"

Ankara'da düzenlenecek Avrupa Voleybol Şampiyonası'ndaki hedeflerden bahseden Akyol, "Hedef maç maç gitmek, büyük konuşmaktan önce bunu söyleyebilirim. Grubumuzda son Avrupa ve Dünya şampiyonu var oldukça güçlü bir ekip. O maçı oynayana kadar arada oynayacağımız dişli rakipler de var. Grubumuzda bence Sırbistan'ın olması bir avantaj. Çünkü çapraz eşleşmelerde eşleşmeyecek olmak daha rahatlatıcı. Tek maç üstünden Sırbistan'la oynamak biraz korkutucu olabiliyor zaman zaman, çünkü çok güçlü bir ekip. Ancak Ankara seyircisinin desteğini arkamıza aldığımız zaman bence başaramayacağımız şey yok. Turnuvanın sonunu düşünmeden maç maç devam edip de o stresi üstümüzde hissetmezsek turnuvayı güzel bir madalyayla sonlandırabileceğimizi düşünüyorum, çünkü genç bir ekibiz bu üzerimizde baskı yaratabilir. Ancak dediğim gibi öncelik maç maç gitmek" şeklinde konuştu.

"FENERBAHÇE İLE TEKRAR KUPALARLA, ŞAMPİYONLUKLARLA TAÇLANDIRACAĞIMIZ GÜZEL SEZONLAR YAŞAYACAĞIZ"

Voleybola önümüzdeki sezon Fenerbahçe formasıyla tekrar döneceği için heyecanlı olduğunu ifade eden başarılı pasör, "Geçtiğimiz Aralık ayında kontrat imzaladım. Fenerbahçe yöneticileri ile uzun görüşmelerimiz oldu. Ben Fenerbahçe'ye geri dönmeye oldukça sıcak bakıyordum. Onlar da beni aralarında görmek istiyordu. Güzel bir geri dönüş olacak. Umarım tekrar kupalarla, şampiyonluklarla taçlandıracağımız güzel sezonlar yaşayacağız" açıklamasında bulundu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Naz Aydemir Akyol'un açıklamaları

Kaynak: DHA