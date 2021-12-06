Nasadoge Menemenspor – Ankara Keçiörengücü: 2-2

STAT: Menemen İlçe

HAKEMLER: Turgut Doman (xx), Serdar Diyadin (xx), Cemal Alpay (xx)

Spor Toto 1'inci Lig'in 15'inci hafta mücadelesinde Nasadoge Menemenspor evinde Ankara Keçiörengücü ile 2-2 berabere kaldı. İzmir ekibi 1-0 öne geçip, 2-1 geriye düştüğü maçtan 1 puan çıkardı. Bu sonuçla Menemenspor 18 puana, ilk dış saha puanını elde eden düşme hattındaki Keçiörengücü ise 14 puana ulaştı. Konuk ekip müsabakayı 10 kişi tamamladı.