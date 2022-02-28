Nasadoge Menemenspor - Altınordu: 0-1

STAT: İlçe

HAKEMLER: Kadir Sağlam (xx), Gökhan Memişoğlu (xx), Mehmet Kapluhan (xx)

Spor Toto 1'inci Lig'de alt sıraları yakından ilgilendiren maçta düşme hattındaki Altınordu, deplasmanda Nasadoge Menemenspor'u 1-0 yendi. İlk yarısı golsüz sona eren maçın 76'ncı dakikasında sahneye çıkan Ahmet İlhan takımına 3 puanı getiren golü kaydetti.

4'üncü dakikada gelişen Altınordu atağında Ahmet İlhan sağ kanattan ortasını yaptı. Erdi'nin kafa vuruşunda kaleci Batuhan Şen gole izin vermedi.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Altınordu deplasmanda Menemenspor'u 1-0 mağlup etti.