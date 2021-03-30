Nalan Ülker olayı ne oldu? Dolandırıldığını iddia eden

Nalan Ülker olayı ne oldu? Nalan Ülker kimdir? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Müge Anlı'da aranan Nalan Ülker'e ne oldu? Müge Anlı, yıllardır ATV ekranlarında Müge Anlı ile tatlı sert programını sunmaktadır. Programda pek çok isim geçerken son olarak Nalan Ülker konusu ele alınıyor. Dolandırıldığını iddia eden Nalan Ülker eski sevgilisi ve babasının kuzeni tarafından dolandırılma hikayesine Müge Anlı'ya anlatıyor.

Nalan Ülker olayı nedir? Müge Anlı'da aranan Nalan Ülker kimdir? Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor... Nalan Ülker olayı ne oldu?

NALAN ÜLKER KİMDİR?

57 yaşında olan Nalan Ülker, emekli hostes.

NALAN ÜLKER OLAYI NE OLDU?

Eski sevgilisi ve babasının kuzeni tarafından dolandırıldığını söyleyen Nalan Ülker, 1 milyon liradan fazla dolandırıldığını söylüyor.