Myanmar ordusu iki bölgede etnik azınlıklara hava saldırısı düzenledi
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Myanmar ordusu iki bölgede etnik azınlıklara hava saldırısı düzenledi

Myanmar ordusu iki bölgede etnik azınlıklara hava saldırısı düzenledi
Anadolu Ajansı / Emel Öz - Haberler | Güncel

Myanmar ordusu, Karen ve Kaçin eyaletlerinde etnik azınlık güçlerine yönelik hava saldırıları düzenledi.

Myanmar ordusu, Karen ve Kaçin eyaletlerinde etnik azınlık güçlerine yönelik hava saldırıları düzenledi.

Kaçin Bağımsızlık Örgütü Sözcüsü Albay Naw Bu, askeri cunta güçlerine karşı mücadelenin bugün yoğunlaştığını, Myanmar ordusunun Alaw Bum dağının eteğindeki Kaçin mevzisine hava saldırıları düzenlediğini söyledi.

Naw Bu, bölgede beş gündür yoğun çatışmaların sürdüğünü ve çok sayıda sivilin bölgeden kaçtığını belirtti.

Ülkenin güneydoğusundaki Karen eyaletinde yardım örgütleri yetkilileri, ordunun Karen'de hava saldırılarına devam ettiğini ifade etti.

Karen ordusu, Myanmar ordusuna ait üssü ele geçirmişti

Darbe karşıtı etnik silahlı gruplardan Karen Ulusal Birliği (KNU), dün ülkenin güneyinde Tayland sınırında bulunan Myanmar ordusuna ait bir askeri üssü ele geçirmişti.

KNU sözcülüğünden yapılan açıklamada, Karen eyaletine bağlı Mutraw bölgesinde bulunan ordu üssüne baskın düzenlendiği bildirilmişti.

Çatışmaların sonunda üssün ele geçirildiğini belirten KNU, can kayıplarına ilişkin bilgi vermemişti.

Myanmar'da askeri darbe

Myanmar ordusu, 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilimin yükselmesinin ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere, pek çok yetkiliyi ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve bir yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Ülkede geniş katılımlı gösteriler sürerken, gözaltındaki üst düzey hükümet yetkililerinin askeri mahkemede yargılanmalarına devam ediliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emel Öz

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