Myanmar'da ülkenin fiili lideri Suu Çii'ye yakın bir siyasetçi daha gözaltına alındı

KUALA Myanmar'da Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı gerekçesiyle gerçekleşen askeri darbenin ardından Eski Dışişleri Bakanı ve ülkenin fiili lideri Aung San Suu Çii'ye yakınlığıyla bilinen Ulusal Demokrasi Birliği (NLD) Partisi'nin üst düzey yöneticilerinden Win Htein gözaltına alındı.

NLD Basın Sözcüsü Kyi Toe, yaptığı açıklamada, Suu Çii'nin sağ kolu olarak bilinen ve bundan önce de uzun süre siyasi tutukluluk yaşayan Htein'in, bu sabah gözaltına alındığını bildirdi.

Darbenin ardından Myanmar'ın İngilizce yayın yapan Frontier Myanmar gazetesine verdiği demeçlerde, Htein, Myanmar ordusunun yanlış bir karar alarak ülkeyi kötü bir istikamete sürüklediğini söylemişti.

Htein, gayrimeşru darbeye karşı halkı protestoya davet etmişti.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Myanmar'da darbenin ardından gözaltına alınan siyasetçilerin serbest kalmasına yönelik ortak çağrıda bulunmuştu.

Myanmar'da askeri darbe

Myanmar'da 8 Kasım 2020'deki seçimlerin oy sayımında hile yapıldığı iddiaları nedeniyle ülkede gerilim tırmanmıştı.

Ordu yanlısı gösterilerin düzenlenmesinin ardından Genelkurmay Başkanlığı, 28 Ocak'ta hükümete seçimlerde hile iddialarına açıklık getirme çağrısında bulunmuştu.

Myanmar ordusu, 1 Şubat'ta yönetime el koymuş, 1 yıllığına olağanüstü hal (OHAL) ilan edilmiş, Devlet Başkanı Win Myint, Dışişleri Bakanı ve ülkenin fiili lideri Aung San Suu Çii ile iktidar partisi NLD'nin önde gelen isimleri gözaltına alınmıştı.

İlerleyen günlerde Myanmar ordusu, NLD'nin parti genel merkezi ve yerel teşkilat binalarına baskın düzenleyerek, bilgisayar ve dokümanlara el koymuştu.

Ülke idaresini devralan Genelkurmay Başkanı Min Aung Hlaing, OHAL'in bitmesinin ardından demokratik seçimlere geri dönüleceği sözünü vermiş, NLD lideri Suu Çii ise halka darbeye karşı protesto çağrısında bulunmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Yıldız