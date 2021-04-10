Myanmar'da 3 etnik silahlı grubun polis karakoluna saldırması sonucu en az 14 polis hayatını kaybetti
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Myanmar'da 3 etnik silahlı grubun polis karakoluna saldırması sonucu en az 14 polis hayatını kaybetti

Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Yıldız - Haberler | Güncel
Myanmar'da 3 etnik silahlı grubun polis karakoluna saldırması sonucu en az 14 polis hayatını kaybetti

KUALA Myanmar'da askeri darbeye karşı protestocuları destekleyen 3 etnik silahlı grubun Şan eyaletindeki bir polis karakoluna saldırısı sonucu en az 14 polis yaşamını yitirdi.

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KUALA Myanmar'da askeri darbeye karşı protestocuları destekleyen 3 etnik silahlı grubun Şan eyaletindeki bir polis karakoluna saldırısı sonucu en az 14 polis yaşamını yitirdi.

The Irrawaddy sitesindeki habere göre, eyalete bağlı Lashio ilçesinde sabah saatlerinde Myanmar Ulusal Demokratik İttifak Ordusu (MNDAA), Ta'ang Ulusal Özgürlük Ordusu (TNLA) ve Arakan Ordusu mensupları bir polis karakoluna baskın düzenledi.

Baskında en az 14 polisin yaşamını yitirdiği, 2 polisin ise kayıp olduğu bildirildi.

Saldırının ardından Myanmar ordusunun, Lashio yakınlarındaki 2 köyde karşı saldırıda bulunduğu ve en az 300 sivilin evlerini terk ettiği kaydedildi.

Arakan Ordusu ile MNDAA ve TNLA, 30 Mart'ta yaptıkları açıklamada, darbe karşıtı protestoculara silahlı müdahaleye son verilmemesi durumunda orduyla yürürlükteki ateşkes anlaşmasını bozarak, protestocuların safına geçeceklerini duyurmuştu.

Silahlı gruplar, 2018'de Myanmar ordusuyla ateşkes imzalamıştı.

Ordu, protestocuları Çin İHA'larıyla gözetliyor

Öte yandan Myanmar ordusunun, darbe karşıtı protestocuları Çin yapımı insansız hava araçlarıyla (İHA) takip ettiği öne sürüldü.

İngiltere'de yayımlanan Janes International Defence Review dergisindeki haberde, Myanmar ordusuna ait İHA'ların Mandalay kentinde protestocu kalabalığın üzerinden uçuş yaparken görüntülendiği videolar incelendi.

Görüntülenen İHA'ların, Çinli savunma sanayi üreticilerinden Çin Havacılık Bilim ve Teknoloji Firmasının (CASC) üretimi olduğu iddia edildi.

New York Times gazetesinde 2 Mart'taki haberde de Myanmar ordusunun, darbe karşıtı protestoları takip etmek için İsrail üretimi İHA'lar kullandığı öne sürülmüştü.

Myanmar'da askeri darbe

Myanmar ordusu, 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilimin yükselmesinin ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere, pek çok yetkiliyi ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve bir yıllığına olağanüstü hal (OHAL) ilan etmişti.

Myanmar'da güvenlik güçlerinin protestoculara silahlı müdahalesi sonucu 618 kişi yaşamını yitirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Yıldız

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