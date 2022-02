Muud üzerinden ocakta en çok Mahsun Kırmızıgül dinlendi

Türk Telekom Muud'un ocak ayı yerli albümler kategorisinin zirvesinde "Hoş Geldin" albümüyle 16 yıl sonra müziğe geri dönen Mahsun Kırmızıgül yer aldı.

Türk Telekom'dan yapılan açıklamayla, şirketin dijital müzik platformu Muud'un ocak ayında en çok dinlenenler listesi açıklandı.

"Hoş Geldin "albümüyle 16 yıl sonra müziğe geri dönen Mahsun Kırmızıgül, yerli albümler kategorisinin zirvesinde yer alırken, Burak Bulut en çok dinlenen yerli sanatçı oldu.

En çok dinlenen yabancı müzik INNA'nın "Champagne Problems" adlı albümü, yabancı şarkı ise aynı albümde bulunan Always On My Mind parçası oldu.

"İçime Ata Ata" en çok dinlenen yerli şarkı olarak ilk sırayı aldı

Ocak ayında en çok dinlenen yerli şarkı Burak Bulut, Ebru Yaşar ve Kurtuluş Kuş'un birlikte seslendirdiği 'İçime Ata Ata' olurken Mustafa Ceceli ve Nigar Muharrem'in 'Salıncak' parçası ikinci sıraya yerleşti.

Geçen ayın en çok dinlenen ismi Edis ise zirveyi Burak Bulut ve Kurtuluş Kuş'a bırakarak 3. sırada yer aldı.

Muud'un en çok dinlenilen yabancı sanatçılar kategorisinin bir numarası ise INNA oldu. Aynı zamanda en çok dinlenilen yabancı albüm INNA'nın 'Champagne Problems' albümü olurken en çok dinlenilen yabancı şarkı ise aynı albümde bulunan Always On My Mind olarak kayıtlara geçti.

The Weeknd ve Maneskin de INNA'nin ardından sırasıyla en çok dinlenen isimler oldu.