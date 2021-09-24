Mutlu Beykoz İçin "Çözüm Merkezi" Sahada

T. C. Beykoz Belediyesi Resmi Web Sitesi

Beykoz Belediyesi, ilçe sakinlerinin istek ve şikayetlerini etkin şekilde almak ve hızla çözmek amacıyla "Çözüm Merkezi" bünyesinde kurduğu mobil "İstişare Ekibi" yle vatandaşların ayağına gidiyor.

Mutlu bir ilçe için vatandaşlara yönelik iletişim kanallarını artıran Beykoz Belediyesi, ilçe sakinlerinin istek, şikayet ve önerilerini yerinde almak ve hızla çözüme kavuşturmak üzere halkla ilişkiler alanında bir ilke imza atarak "İstişare Ekibi" kurdu.

İlçe sakinleri tarafından, 444 66 61 No'lu "Çözüm Merkezi"ne telefon, e-mail, mesaj, dilekçe ve sosyal medya yoluyla iletilen talepler, ilgili müdürlüklerin çalışmalarıyla çözüme kavuşurken, yeni başlatılan uygulamayla da yerinde tespit ediliyor.

Beykozlulara belediyeyle iletişim kolaylığı sunan hizmet kapsamında 34 personelinin görev aldığı 3 mobil ekip hafta içi her gün belirlenen mahalleleri kapı kapı dolaşarak ziyaretler yapıyor.

Kuruma ulaşmak için (telefon, e-mail, dilekçe, sosyal medya gibi) mevcut iletişim kanallarını tercih etmeyen ya da kullanamayan vatandaşlar, başlatılan yeni hizmetle taleplerini yüz yüze iletme fırsatı buluyor.

Belediye Hizmetleri Tanıtılıyor

Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın'ın selam ve sevgilerini ileten, vatandaşlarla hasbihal eden ekipler, belediye hizmet noktaları hakkında bilgiler veriyor, ilçeye değer katan, yaşamı kolaylaştıran yatırımları anlatıyor ve vizyon projeleri tanıtıyor.

Belediye hizmetleriyle ilgili vatandaşların taleplerini kayıt altına alan İstişare Ekibi'nin sahadaki talepleri "Çözüm Merkezi" ne aktarmasıyla konuyla ilgili müdürlükler ve personel nezdinde "görev emri" oluşturuluyor.

Sahadan, Çözüm Merkezi'ne yansıyan istek, şikayet ve hizmet önerileri vatandaş memnuniyeti esaslı güncel teknoloji ve uygulamalarla kısa sürede sonuca ulaştırılıyor.

Ayrıca vatandaşlar talep ettiklerinde hizmet süreçleri hakkında görevli personelden bilgi alabiliyor.

Çözüme kavuşan taleplerle ilgili vatandaşlara tek tek bilgilendirme yapılıyor.

45 Mahalle Ziyaret Edilecek

Beykoz Belediyesi ekipleri tarafından sahadan alınarak "İstişare Koordinasyon Merkezi"nde kayıt altına alınan vatandaş talepleri, modern kent hizmetlerine kavuşan mamur bir ilçe için gerekli hizmet yol haritasına da rehberlik edecek.

İstişare Ekibi, mutlu Beykoz için 45 mahalleyi dolaşarak her eve ulaşmayı hedefliyor.

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