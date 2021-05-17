Müteahhitliği bırakıp döndüğü memleketinde çilek üretimine başladı
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Müteahhitliği bırakıp döndüğü memleketinde çilek üretimine başladı

Anadolu Ajansı / Murat Asil - Haberler | Güncel

Kayserili Mevlit Çalış, müteahhitliği bırakıp yıllar sonra döndüğü memleketinde çilek yetiştiriyor.

Kayserili Mevlit Çalış, müteahhitliği bırakıp yıllar sonra döndüğü memleketinde çilek yetiştiriyor.

Develi ilçesinde henüz 13 yaşındayken inşaatlarda çalışmaya başlayan ve askerden sonra da çalışmak için gurbete giden 58 yaşındaki Çalış, daha sonra kendi işini kurarak müteahhit oldu.

Uzun yıllar bu işi yaptıktan sonra 5 yıl önce memleketine dönüp stresten uzak yaşamaya karar veren Çalış, Erciyes Dağı eteklerindeki ata topraklarında geçimini sağlayabilecek 3 dönümlük araziye çilek ekti.

Çalış, AA muhabirine, önceki işinden çok daha fazla para kazandığını ancak stresten uzak, huzurlu bir yaşamı tercih ettiğini söyledi.

İnsana paradan çok huzurun lazım olduğunu belirten Çalış, şunları kaydetti:

"İnsanlarla uğraşmak gerçekten çok zor ve bunun için müteahhitliği bırakmaya karar verdim. Stres atmak, doğa ve bitkiyle iç içe olmak için bu işle uğraşmaya başladık. İnşaat işini yaklaşık 5 yıl önce bıraktım. Yazın serin olduğu için ve hep dışarı illerden gelen çileğin bu bölgede az olmasından dolayı, doğal olarak yetiştirelim istedik. İlaçsız, gübresiz tamamen doğal olarak hazırlıyoruz. Sadece doğal hayvan gübresi ve su ile yetiştiriyoruz. Ben 3 dönümlük arazide bu işi yapıyorum ve yaklaşık 6 ton çilek alıyorum. Yıllık 60 bin lira gibi bir gelirim oluyor. Çok şükür yevmiyemiz çıkıyor. İşçi getirsek 200 lira günlük para alır ama biz kendimiz bu işi yapıyoruz. Biz, müşterilere 'kendin gel kendin topla' diyoruz."

Ailelerin çocuklarıyla bahçesine geldiğini anlatan Çalış, insanların böyle yaşamlara hasret kaldığını dile getirdi.

Çalış, oğlu Emre'nin de işlerinde kendisine yardım ettiğini ve beraber çilek üretimini keyifli hale getirdiklerini sözlerine ekledi.

Müteahhitliği bırakıp döndüğü memleketinde çilek üretimine başladı
Müteahhitliği bırakıp döndüğü memleketinde çilek üretimine başladı
Müteahhitliği bırakıp döndüğü memleketinde çilek üretimine başladı
Müteahhitliği bırakıp döndüğü memleketinde çilek üretimine başladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Asil

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