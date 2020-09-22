Mut elması Hindistan'a ihraç ediliyor
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Mut elması Hindistan'a ihraç ediliyor

Mersin'in Mut ilçesinde hasadına başlanan elmalar, Hindistan, Rusya ve Orta Doğu ülkelerine ihraç ediliyor.

Mut elması Hindistan'a ihraç ediliyor
22.09.2020 09:38 | Son Güncelleme: 22.09.2020 09:42

Mersin'in Mut ilçesinde hasadına başlanan elmalar, Hindistan, Rusya ve Orta Doğu ülkelerine ihraç ediliyor.

Mut Yaş Meyve ve Sebze Komisyoncuları Derneği Başkanı Mehmet Ali Acar, ilçenin kayısı, zeytin, zeytinyağı, incir, nar üretiminden sonra elma üretiminde de söz sahibi haline geldiğini söyledi. Zeytin ve sıfır asite sahip zeytinyağından sonra elmanın da ihracat ürünleri arasına girdiğini belirten Acar, "İlçemizde genelde yayla mahallelerinde üretilen elma, starking, golden ve Arjantin yeşili cinsi ağırlıklı olmak üzere dalında kilosu 1,50 liradan alıcı bulmakta. Elma, tüccarlar tarafından satın alınıp soğuk hava depolarında bekletildikten sonra aralık, ocak ve şubat aylarında Orta Doğu ülkeleri ile Rusya ve Hindistan'a ihraç ediliyor. Bir kısmı ise iç piyasada tüketiliyor" dedi.

Mut ilçe Tarım ve Orman Müdürü Ekrem Bayır, ilçede 10 bin dönüm araziden bu yıl 21 bin ton üzerinde elma rekoltesi beklediklerini söyledi.

Üreticiler ise bu yıl verimden ve fiyattan memnun olduklarını belirterek, "Emeğimizin karşılığını almaya başladık. Her yıl 25 ila 50 kuruşa satılan elmalar bu yıl 1,50 liradan satılmaya başladı. Bu da elma piyasasının düzeldiğini gösteriyor" dedi. - MERSİN

%100 Doğal, Naturel Sızma Zeytinyağı Fiyatları

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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