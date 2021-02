Mustafa Yılmaz: Antalyaspor'un kaderini biz değil, bütün şehir tayin edecek

ANTALYASPOR Kulübü Derneği ile Antalyaspor Vakfı Başkanı Mustafa Yılmaz, bütün şehrin desteğine ihtiyaç duyduklarını belirterek, "23 Şubat'ta bugünkü çağrımız vesile olur, kulak verilir, gerek başkan adayı ve yönetici arkadaşların kurullarda olması için görüşmeler başlar. Olmadığı takdirde Antalyaspor'un kaderini biz değil bütün şehir tayin etmiş olur. Artık şehir ne istiyorsa Antalyaspor o şekilde gidecek. Bilmem anlatabildim mi?" dedi.

Antalyaspor Kulübü Derneği ve Antalyaspor Vakfı Başkanı Mustafa Yılmaz ile Antalyaspor A.Ş. Başkanı Emin Hesapçıoğlu, Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Antalya Şubesi'ni ziyaret etti. TSYD Antalya Şube Başkanı Şifa Çiçek ile görüşen Yılmaz ve Hesapçıoğlu, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Çiçek, Antalyaspor'un yeni başkanının belirleneceği genel kurulun 23 Şubat'ta yapılacağını hatırlattı.Ziyarette Mustafa Yılmaz, Öztürk ailesinin Antalyaspor'dan ayrılma kararı sonrası teknik heyet, antrenörler ve futbolcularla olumsuz konular yaşanmaması için ciddi çaba sarf ettiklerini söyledi. Kentin önde gelenleri, iş insanları, siyasilerle görüşmeler yaptıklarından bahseden Yılmaz, "Antalyaspor ile ilgili her kesimden destek almaya çalıştım. Şu ana kadar oluşturacağımız kurulla alakalı bugün de dahil şehirde yaklaşım görebilmek mümkün değil. Önümüzde 7 gün var. Bugün vesile olur. Umarım, şehir bunu dikkate alır. Süper Lig'de takım idare etmek pandemi şartlarında birkaç kişinin taşıyabileceği yük değil" diye konuştu.'ANTALYASPOR ORTAK PAYDA OLMALI'Pandemi sürecinde kulüplerin gelirinin azaldığına dikkati çeken Yılmaz, şunları söyledi: "Geçen sene 3 puana 3 milyon gelir elde edilirken bu sene 2.2 milyona düştü. Seyirci olmadığından dolayı reklam, sponsorluktan ciddi gelir kaybı var. Stadın altındaki dükkanlarda pandemi döneminde kira da almıyoruz. Süper Lig'de her şehir için kulüp önemlidir. Tüm şehrin herkesin ihtiyacına destek var. Bu birkaç kişinin sırtında yük olmaktan ziyade herkesin bir şeyler yapabileceğinin bilinmesi lazım. Bu şehirde yaşayan, kazanan herkesin ortak paydası olması lazım Antalyaspor. Artık bizim çağrılarımıza kulak verilir. Yönetim kurulunda görev alacak başkan olabilecek kişilerin sesini duymaya hazırız. 23'ünde yapılacak genel kurulda iyi bir tablo görünmüyor."'ŞEHİR NE İSTİYORSA ANTALYASPOR O ŞEKİLDE GİDECEK'Gazetecilerin genel kurulda başkan adayı çıkmazsa sonucun ne olacağı sorusuna, Yılmaz, şu cevabı verdi: "Ben 25 gündür bu sorunun yanıtını bulmak için mücadele ediyorum. Söylemleri değiştirmeye, sivri dili törpülemeye, barış dili oluşturmaya, geçmişteki kırgınlıkları geride bırakarak Antalyaspor'un menfaatleri için temiz sayfa açılması gerektiğini paylaştım. Herkesin ortak paydasının Antalyaspor olması gerektiğini, Antalya'nın en büyük markasının Antalyaspor olduğunu bilmemiz gerektiğini vurguladım. Bu söylemlerin dışında Süper Lig'de kalıcı takım oluşturmak istiyorsanız, ekonomik şartlar çok önemli. Öztürk ailesi, sevdiklerinden fedakarlık yaptı, zaman zaman eleştirildiği de oldu. Bütün şehrin desteğine ihtiyaç var. 7 milyon 700 bin euro kulübün borcu var. 70-80 milyon civarında bir rakam yapıyor. Sezon sonuna kadar bakıldığında kulübümüzün 150 milyon liraya ihtiyacı var. Tüm şehir 150 milyon liranın toparlanması için ne yapması lazım konuşulmalı. Yönetim kurulunda görev alacak, başkan adayının destek olması lazım. Bu arkadaşların dışında şehir Süper Lig'de başarılı kulüp istiyorsa her bireyin Antalyaspor sevdasıyla yapabileceği bir şey vardır. Bunları yapabiliyorsak bizim Antalyaspor konuşmamız lazım. Onun haricinde konuştuklarım çok bir şey fark ettirmiyor. Umarım, 23 Şubat'ta bugünkü çağrımıza vesile olur, kulak verilir. Gerek başkan adayı, yönetici arkadaşların kurullarda olması için görüşmeler başlar. Olmadığı takdirde Antalyaspor'un kaderini biz değil bütün şehir tayin etmiş olur. Artık şehir ne istiyorsa Antalyaspor o şekilde gidecek. Bilmem anlatabildim mi?"Antalyaspor Kulübü Derneği ve Antalyaspor Vakfı'nda başkanlık yapan Fikret Öztürk'ün görev yaparken çok eleştirildiğini hatırlatan Yılmaz, şunları söyledi: "Maalesef Antalya'da ikinci bir Fikret Öztürk yok. Bunu herkes böyle bilsin. Bu kadar fedakarlık yapan, Türkiye'de marka olmuş Fikret Öztürk istifa etti diye farklı sansasyonlar da geliştirildi. Biz bu insanları bile eleştirdik. Dışarıdan gelmiş, Antalyaspor'a ciddi destek vermiş ve biz bu insanları Antalya olarak eleştirdik. Bizim bundan bir ders çıkarmamız lazım. Antalyaspor tarihinde Fikret bey gibi maddi fayda sağlayan hiç kimse olmadı. Bizim heykelini dikebileceğimiz kadar Antalyaspor'a faydası oldu. Biz bu insanı eleştirdik. Bu nedenle insanlar gelmeye çekiniyor."'150 MİLYON LİRAYA İHTİYAÇ VAR'Antalyaspor'da başkanlık ya da yönetim kurulunda görev almak için şehirde yaşayanların seferber olması gerektiğini söyledi. Sezon sonuna kadar kulübün 150 milyon liraya ihtiyacı olduğunu aktaran Yılmaz, şöyle konuştu: "Maalesef yalnızız. Göreve geldiğimden beri çağrı yapıyorum. Kuru temenni var. Marşa basmamız lazım. Sezon sonuna kadar 150 milyon liraya ihtiyaç var. Şehrin de katılımcı olması lazım. Şu anda bırakın başkanı, yönetim kurulunda insanların görev alabilmek için seferber olması lazım. Yok, Hiç kimse yok. Bunun oluşması için ekonomik desteğe ihtiyaç var. Hiç zahmetsiz yönetim kurulunda görev almak için yüzlerce kişi var ama bu arkadaşların desteğine ihtiyacımız olduğumuz söylediğimizde kimse yok. Şehrin desteğine ihtiyaç var. 25 gün kolay geçmedi. İşimi gücümü bir kenara bırakıp gece gündüz Antalyaspor ile meşgulüm. Belki boşuna endişe ediyoruz. Belki Antalyaspor gönüllüsü Antalya'ya güzel bir sürpriz yapar. Bunun olmasını umuyorum. 23'ünü umduğumuz gibi olursa Antalyaspor yeni ekiple yeni vizyonla başarılarına devam edecektir. Olmazsa sizler, bizler şehirde yaşayan herkes sorumludur."'TÜRKİYE'NİN EN KEYİFLİ KULÜBÜYÜZ'Emin Hesapçıoğlu, 19 Ocak'ta Öztürk ailesinin istifa sürecinden sonra başkanlık görevini devraldığını söyledi. Antalyaspor'un yönetim kurulunda 6 yıldır görev aldığını dile getiren Hesapçıoğlu, başkanlık görevinin 23 Şubat'a kadar süreceğini söyledi. Antalyaspor'un son 1 yılda başarılı sonuçlar aldığını anlatın Hesapçıoğlu, "Devir teslim süreci geldi. Antalyaspor sevdalılarını, Antalya'yı sevenleri bekliyoruz. Zor bir görev bu kulübü yönetmek. Öztürk ailesinin yönetimiyle Antalyaspor Türkiye'de konuşulur, sevilir kulüp haline geldi. Bu gün de Türkiye'nin en keyifli kulübüyüz. Önemli başarıları da var. Son bir yılda 20 galibiyet, 21 beraberlik, 10 mağlubiyetimiz var. Türkiye'de ikinci takımız. Bu başarıların sürdürülmesi gönlümüzden geçiyor. Bunun için en güzel şekilde devretmek istiyoruz. Herkesin önünü açmak için gerekeni yapacağız" diye konuştu.Antalyaspor yönetiminde bayrak değişimi olması gerektiğini belirten Hesapçıoğlu, şunları söyledi:

"Bu iş ekip işi. Kurulacak yeni ekibin başarısı için rahat ve özgür olması gerekiyor. Bugüne kadar nasıl destek verdiysem bundan sonra da destek veririm. Yeni kişilerin çıkması gerektiğini ve birilerinin de çıkacağını düşünüyorum. Çok keyifli takım var. 150 milyon liralık borç çok kolay çözülebilir, kasası devri kolay olan, parası olan bir kulüp var. Yapı her şeye hazır. Bunca zamandır eleştirip yorum yapanların uzak kalmasına üzülürüm sevenlerin de el atmasını bekliyorum. 23 Şubat'ta adayın çok olacağına inanıyorum. Adaylar kulübü alırken temlik gibi zorlukla karşılaşmaz. Federasyondan gelecek ay ödenecek para çok iyi. Kulübün malı, mülkü var. Hiç sorunu yok. Türkiye Süper Ligi'nde böyle bir kulüp yok. Sadece hevesli olan bu işi yapmak isteyen var mı? Bunu da merakla bekliyoruz."

