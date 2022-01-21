Samsunspor-Kocaelispor maçının ardından

Spor Toto 1. Lig'in 22. haftasında sahasında oynadığı Kocaelispor maçını 3-0 kazanan Yılport Samsunspor'un teknik direktörü Fuat Çapa, "Takımımı tebrik ediyorum. Çok olgun bir oyun oynadılar." dedi.

Çapa, maçından ardından düzenlendiği basın toplantısında, karşılaşmanın bekledikleri gibi geçtiğini söyledi.

Rakibi iyi analiz ettiklerini belirten Çapa, şunları kaydetti:

"Rakibimizin oyununu biliyorduk. Geçiş oyununda etkili oyuncuları vardı. Topu bize bırakıp, kontraya çıkacaklarını biliyorduk. O şekilde başlayan karşılaşmada 1-0'a kadar daha net pozisyona girdik. 1-0 ve kırmızı kartın ardından rahat oynadık. Kapanan rakibi açmak kolay olmadı. Zaman zaman bunu iyi yaptık. Takımımı tebrik ediyorum. Çok olgun bir oyun oynadılar. Skor ne gerektiriyorsa öyle oynadılar. Gol yemeden maçı tamamladık. Takım savunması her geçen gün üzerine koyarak devam ediyor. Böyle giderse bizim için çok iyi olacak. Ön taraftaki üretkenliği daha da arttırmamız gerekiyor. Bu arada oyunculara 3 gün izin verdik. İznin ardından eksikliklerimizi gidermek için çalışacağız."

Akçay: "Görevimden ayrılıyorum"

Kocaelispor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay ise basın toplantısında istifa ettiğini açıkladı.

Samsun'a eksik oyuncularla geldiklerini aktaran Akçay, "Kaybettik üzgünüz. Uzun süredir negatif bir enerjiyle donanıyoruz. 3-4 maçtır eksik oynuyoruz. Bunlar mazeret değil. Sonuçta rakibin başarısını kutlamak gerek. Görevimden ayrılıyorum. Çünkü camianın önünü açmamız gerekiyor. Bu süreçte bize anlayışla bakan başkanımızı ve yönetim kurulundan Allah razı olsun. Bizim gidişimiz taraftarımıza ve camiamıza hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.