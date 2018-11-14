Mustafa Denizli'ye Devre Arasında Transfer İçin 5 Milyon Euroluk Bütçe

Mustafa Denizli yönetimindeki 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi alarak yarışın içerisine giren İstanbul ekibinin başkanı Turgay Ciner'in iştahı kabardı. Lacivert-Beyazlılar'ın performansından son derece memnun olan Başkanın, tecrübeli teknik adamla yaptığı değerlendirme sonucunda ara transfere 5 milyon Euro bütçe ayıracağı öğrenildi. Bu doğrultuda çalışmalara başlayan ve yapılacak takviyeler için kolları sıvayan Denizli'nin de takıma seviye atlatacak oyuncuları kadrosuna katmak için liste hazırlığında olduğu ifade edildi.

YILDIZLARA KAPI KAPALI

Öte yandan takımda performanslarıyla da dikkatleri üzerine çeken Mbaye Diagne ve Trezeguet'ye ise kapılar kapalı. Mustafa Denizli'nin iki oyuncuya da astronomik bir teklif gelmemesi durumunda kafalarının karışmaması için transfere kapıyı kapattığı kaydedildi.

BEDAVAYA GELDİ, KRALLIK TACINI TAKTI

Kasımpaşa son dönemdeki transferleriyle taraflı tarafsız herkesin takdirini topluyor. Toplam 11 milyon Euro'luk oyuncu maaş bütçesiyle ligin en ekonomik takımı olarak öne çıkan İstanbul ekibi, geçen sezonun devre arasında Mbaye Diagne'yi Çin'in Tianjin Teda takımından bonservis ödemeden renklerine bağladı. Senegalli forvet geldiği günden bu yana attığı 24 golle Süper Lige damga vurdu.

500 BİNE DOĞAN YILDIZ

Kasımpaşa'nın transfer başarılarından biri de Trezeguet oldu. 500 bin Euro'ya Anderlecht'ten kiralanan ve sergilediği başarılı performansla Süper Lig'de Galatasaray başta olmak üzere Avrupa devlerini peşine takan Mısırlı kanat oyuncusu, 2 milyon Euro satın alma opsiyonu kullanılarak kadroya katıldı.

KİRALIK GELDİ, MİLLİ OLDU

Kasımpaşa sezon başında Avusturya Vien'den Tarkan Serbest'i kiraladı. Genç orta saha oyuncusu 12 maçta takımının yıldızı olurken milli takımın da son 4 kadrosunda yer almayı başardı. Tarkan'ın sözleşmesinde 1.1 milyon Euro'luk satın alma maddesi bulunuyor.

EN CENTİLMEN TAKIM

Süper Lig'in geride kalan 12 haftalık bölümünde 4 takım kırmızı kart görmedi. Ligin performansıyla öne çıkan ekiplerinden Kasımpaşa, aynı zamanda 18 sarı kartla en centilmen takım konumunda bulunuyor.

(Fanatik)