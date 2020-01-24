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Mustafa Cengiz'in açıklamaları sonrası taraftarlar yönetimi istifaya davet etti

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in, "Sayın teknik direktörün 'fikir ayrılığı' yaşıyoruz sözü bizi çok yaraladı. Fikir ayrılığındaysak ayrı ayrı yollara gitmemiz gerekir." sözleri sonrası sarı-kırmızılı taraftarlar Twitter'dan yönetimi istifaya davet etti.

24.01.2020 18:14 | Son Güncelleme: 24.01.2020 18:14
Mustafa Cengiz'in açıklamaları sonrası taraftarlar yönetimi istifaya davet etti

Başkanı , Abdurraahim Albayrak ve ile birlikte Türk Telekom Stadı'nda basın toplantısı düzenledi. Cengiz'in "Biz felsefe kulübü değiliz. Başkanı var, teknik direktörü var. Karar yönetenler tarafından alınır, onun tarafından da yürütülür. Sayın teknik direktörün 'fikir ayrılığı' yaşıyoruz sözü bizi çok yaraladı. Fikir ayrılığında isek ayrı ayrı yollara gitmemiz gerekir. Galatasaray teknik direktörü olsam bunları demem, hicap duyarım. Ben hocamın bu konuşmaları yapacağına ihtimal vermedim." sözleri gündeme bomba gibi düştü.

TERİM'İN CEVABI MERAKLA BEKLENİYOR

Galatasaraylı taraftarlar da 'dan Mustafa Cengiz ve yönetimi istifaya davet etti. Kısa süre içinde yönetim istifa hashtagi trend topic oldu. Teknik Direktör Fatih Terim'in, Cengiz'in bu açıklamalarına ne cevap vereceği merak konusu oldu.

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