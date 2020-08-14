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Mustafa Cengiz: "Donk, Galatasaray'a kalpten de bağlı olduğunu kanıtladı"

- Mustafa Cengiz: "Donk, Galatasaray'a kalpten de bağlı olduğunu kanıtladı" Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, sözleşme yeniledikleri Hollandalı futbolcu Ryan Donk için, "Yüzde 15 indirim talebimizi ilk imzalayanlardan biri Donk, hiç gözünü kırpmadan imzaladı.

14.08.2020 21:22 | Son Güncelleme: 14.08.2020 21:43

- Mustafa Cengiz: "Donk, Galatasaray'a kalpten de bağlı olduğunu kanıtladı"

İSTANBUL - Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, sözleşme yeniledikleri Hollandalı futbolcu Ryan Donk için, "Yüzde 15 indirim talebimizi ilk imzalayanlardan biri Donk, hiç gözünü kırpmadan imzaladı. Maddiyata önem vermediğini, Galatasaray'a kalpten de bağlı olduğunu kanıtladı" dedi.

Galatasaray, 3 sezondur sarı-kırmızılı formayı giyen Hollandalı futbolcu Ryan Donk ile 1 yıllık sözleşme yeniledi. Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu'nda gerçekleşen düzenlenen imza törenine Başkan Mustafa Cengiz, İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak ve Başkan Yardımcısı Yusuf Günay katıldı. İmzanın ardından konuşan Başkan Mustafa Cengiz, Donk'un savaşçı bir karaktere sahip olduğunu belirterek, "Ne mutluyuz ki Donk bizimle devam ediyor. Donk'u biz çok seviyoruz. 3 sezondur joker gibi. Savaşçı karaktere sahip, her görevi kabul etti. Ben kendisine çok teşekkür ediyorum. Yüzde indirim talebimizi ilk imzalayanlardan biri Donk, hiç gözünü kırpmadan imzaladı. Maddiyata önem vermediğini, Galatasaray'a kalpten de bağlı olduğunu kanıtladı. O bir profesyonel. Bunu genelde yabancılar hiç yapmıyor. Kendisine ben bu bağlamda da önderlik gösterdiği için teşekkür ediyorum. Donk'un Galatasaray'a yine bir joker gibi, savaşçı karakteriyle çok büyük hizmetler vereceğine inanıyorum. Kendisini transfer etmedik, sadece yuvada kalması için ikna ettik" ifadelerini kullandı.

Abdurrahim Albayrak: "Donk beni üzmeyen futbolculardan biri"

Abdurrahim Albayrak ise, Donk'un kendisini hiç üzmeyen futbolculardan biri olduğunu söyleyerek, "Galatasaray ailesinin bir ferdi olarak kendisini görüyorum. İnşallah futbol hayatından sonra da Galatasaray ailesinde kalmaya devam eder. Bu anlaşmanın hem Donk'a hem de Galatasaray camiasına hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Donk'a tekrar bize yapmış olduğu bu yaklaşımdan dolayı teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Donk'un kalpten Galatasaraylı olduğunu dile getiren Yusuf Günay da, "Donk bizim için artık yabancı bir futbolcu değil, yerli bir futbolcu gibi. Kalpten Galatasaraylı. Taraftarımız da kendisini çok seviyor. Yeniden birlikte olmaktan çok mutluyuz. Galatasaray'a canı gönülden hizmet edeceğine inancımız tam" şeklinde konuştu.

Mustafa Cengiz: 'Donk, Galatasaray'a kalpten de bağlı olduğunu kanıtladı'

Kaynak: İHA

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