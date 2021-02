Mustafa Cengiz: Ali Bey sinkaflı bazı laflar etmiş diyorlar; iyi ki de duymamışım

"Ali Koç'un küfür ettiğine inanmıyorum""Beni İbra etmemek alnımda altın gibi taştır" "Kulüplere 'açıklanmasına izin verin dedim' hepsi beni seyretti""Biz bir tek kulübü şikayet etmedik"Kaan ÜLKER - Serhan TÜRK/ İSTANBUL, - Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, "Er meydanına çıkıp, mağlup olmak da onurdur. Önemli olan oraya çıkmak. 21 yıldır o sahada mağlup olduk. VAR geldiğin beri mağlup olmuyoruz. VAR yokken hile yapıyordunuz demek istemiyorum. Fenerbahçe yönetiminin bu tavırlarını hoş karşılamıyorum" dedi.Galatasaray'da yeni transferler için düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, Fenerbahçe derbisinde yaşananlarla ilgili konuştu. Cengiz, "Dün ben de şaşırdım. Neşet Ertaş'ın 'Yazımı kışa çevirmeye çalıştılar' sözü var. Er meydanına çıkıp, mağlup olmak da onurdur. Önemli olan oraya çıkmak. 21 yıldır o sahada mağlup olduk. VAR geldiğin beri mağlup olmuyoruz. VAR yokken hile yapıyordunuz demek istemiyorum. Bize yenildiği için algı değiştirmeye çalışmak yine bizi yüceltir. Bu bağlamda Fenerbahçe yönetiminin bu tavırlarını hoş karşılamıyorum. Hakem maça etki etti diyorlar. Golü verse 1-1 olacak. Penaltıyı vermediler, kırmızı kartı vermedi. Onları verseydi ne olacaktı? Mademki hakem sonuca etki etti, bizim lehimize 4 pozisyon var. Tam tersine olsaydı yer yerinden oynardı. Buna rağmen bozmadık biz. Bizim sahamızda bizi yenip gittiler, tek bir olayımız yok. Voleybol maçında bizim sahamızda bizi yendiler. Sevgili başkanları alkışlıyor. Tek laf eden oldu mu? Ben hiç laf etmedim. Fenerbahçe stadına hep beraber gittik. Durdurup giremezsin diye bir şey olmadı. Oradaki listeye bakalım dediler. Orada durma sebebim oydu. Tek tek 29 kişiye baktılar, bekledik orada. Herkes girdi. Sol tarafta çoluk çocuk, kızlar, bayraklarla maça giriyorlar. Bu ne ya dedim. Bir iki gün önce yazılar yazdık, 'Sağlık çalışanı adı altında seyirci sokulacak' diye. Sözlü dedik, yazı yazdık. Valiliğe bilgi verdik. Bir girdik stada, stat ana baba günü. Kapıda yüzlerce insan bekliyor. 'Bu arkadaşlar sağlık çalışanı mı?' dedim. Covid'in kahramanları, başımızın tacı. Demogoji yapmıyorum. Bin kişi girsin ama eşit girsinler. Çok ağır tezahüratlar yaptılar. Fatih Terim ve Galatasaray'a ağır küfürler olduğunu duyduk. Bakanımızı aradım. O da şaşırdı. Mehmet Baykan beni aradı. '20 Fenerbahçe, 20 Galatasaray, 20 TFF için izin vermiştik' dedi. Eşit girmesi lazım. Biz 30 olmadık, 29 olduk. Üstümü kimse arayamaz. Ben devlete karşı geldiğimden değil, o görevli kim ki üstümü arayacak. Orada bizi beklettiler. Maç bitti. Allah'a şükürler olsun yendik. Alkışladım. Voleybolda kendi sahamızda yenildik, kendileri dakikalarca alkışladılar. Bizim haksız yapıldığında biz yenilgilerimizde derslerde çıkartırız" ifadelerini kullandı."ALİ KOÇ'UN KÜFÜR ETTİĞİNE İNANMIYORUM"Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un küfür ettiği ile ilgili iddiaları da açıklayan Cengiz, "Gelmiş Ali Bey, şunu dediğini hatırlıyorum; 'Başkanım bu yapılan ayıp'. Ali Bey benim antipati duyduğum bir insan değildir. Çok köklü bir ailesi var. Kendisi de iyi bir insan. Orada bambaşka bir hale büründü, bambaşka biri oldu. Stat güvenlik amiri gibi herkese ayar verdi. Ben de kendi takımımı alkışladım. En son oyuncum girmeden de çıkmadım. Herkes içeri girdi. Bizim arkadaşlar geçelim dedi. Ali Bey sinkaflı bazı laflar etmiş diyorlar; iyi ki de duymamışım. Ciddi tepki verirdim karakterimden dolayı. İnşallah açıklama yapar, küfür ettiğine inanmıyorum. Abdurrahim Beye demiş. ya orada tek başına niye yapıyorsun sevgili Ali. Sen stat güvenlik amiri değilsin. Gerçek bu. Karşı takımı rencide etmem, ettirmem. Yanlış söylemlerin hiçbirine katılmıyorum" diye konuştu."BENİ İBRA ETMEMEK ALNIMDA ALTIN GİBİ TAŞTIR"Fatih Terim ile olan sözleşme durumuna da açıklık getiren Başkan Cengiz, "Opsiyonu koyduran Fatih hoca. Hocam öyle düşünceli ki haziran ayında olmayabilirsin ki büyük ihtimal öyle gözüküyor. İbra ile ilgisi yok. Aman etmesinler. Beni İbra etmemek alnımda altın gibi taştır. İnsan olana. Ağızı şer olana cevap vermem. Bunu yapanlar belli. Galatasaray camiası bunu görmüyorsa onlara da yazıklar olsun. Bizi üzen için dostlarımızdır. Hiçbiri dost değil. Kimlerin gol yediğimizde nasıl mutlu olduklarını biliyorum. Fener galibiyetine bile üzüldüklerini biliyorum. Hocam ben geldiğim gün beni aradı. 'Başkanım dilediğin an bütün ekip olarak istifa etmaya hazırız' dedi. 'Hayır' dedim. 'Ben, sen beraber olacağız' dedim. Uzatma konusunda Hoca, '2+3 yapalım' dedi. 'Çünkü gelecek yönetim benimle çalışmak istemeyebilir' dedi. Hoca bu avansı verdi. Güzel bir davranışlar. Biz devam edersek ki zor gözükmüyor. Bizi ibra etmeyecek. Divanda edilen lafları dinleyin. Divanda 20 kişi çıkıyor sizi eleştiriyorlar diyorlar. Benim yönetici arkadaşlarım üzülüyor benden ziyade. Nasıl kurgular, tiyatrolar var. Başkası adına utanıyoruz" dedi."KULÜPLERE 'AÇIKLANMASINA İZİN VERİN DEDİM' HEPSİ BENİ SEYRETTİ"Kulüpler Birliği'nde limitlerle ilgili yaptığı açıklamalara da değinen Başkan Mustafa Cengiz, "Ben 500 harcama limitim var ama onun içinde 9.8 milyon TL harcayabileceğim var. TFF mahremiyet açısından açıklamayayız dediler. Kulüplere 'izin verin dedim' hepsi beni seyretti. O zaman ben açıkladım, 9.8. Siz de açıklayın dedim. KAP'a açıklama yapmıyorsunuz. Açıklamaların da sağlıklı olduğuna inanmıyoruz. Bir futbolcuya yıllık 3 milyon Euro nasıl oluyor... Bu çifte sözleşme lafı epeydir ortada geziyor. Biz bunu görmedik. Bunu duyumsuyoruz. Bize bir tane çıkarsınlar. Beşiktaş kimi kastediyorsa söylesin. Görüyorum ve arttırıyorum. Niye bu sezon sadece. Bütün bir sezon açıklasın. Bir takım transferler nasıl olmuş. Herkes için taş üstünde taş bırakmayacaksın. Ahmet Çebi'ye başarılar diyorum. 4 büyük kulüp başkanları değil, burayı İlhan Cavcav gibi Anadolu'dan bir takım gelsin, onların derdi daha büyük dedim, bir başkan önerdim. O geri çekildi. Burayı profesyonel hale getirmemiz lazım. Yarın Çebi çok yorulacak. Profesyonel Kulüpler Birliği başkanı olsun. Bu yapılmıyor" diye konuştu."STATTA HER TARAF DOLUYDU"Cengiz, derbideki seyirci olayı ile ilgili ise "Sayın Bakan Kasapoğlu benden öğrendi durumu. Bakanın olduğu sırada küfür edilmedi. Sizin niyetiniz bozuksa, kötüyse hiç kimse sizi engelleyemez. Nihat Özdemir'e 'Çalışana verildi mi' diye sorduk. 'Hayır, öyle bir şey yok' dedi. Benim hissettiğim belli bir sayıda çalışan sözlü olarak izin verildi, yazılı olsa bilinirdi. 150 kişi olmuş 1500-200 kişi. Her taraf doluydu. Rakibimizi çok eleştirmek istemiyorum. Bu kadar olmaz. Şifre 1907 deyip herkesi oraya sokmak hoş olmadı. Ben bir camianın başkanıyım. Konuştuklarıma dikkat etmek durumdayım. Yöneticilerinin yaptıkları hoş değil" ifadelerini kullandı."BİZ BİR TEK KULÜBÜ ŞİKAYET ETMEDİK"

Limitler konusunda uluslararası anlamda bir girişimde bulunup, bulunmayacakları sorusuna ise Cengiz şu cevabı verdi: "Ben UEFA'ya gitmem. Biz bir tek kulübü şikayet etmedik. Daha önce hiçbir kulübe ceza verilmemesini istedik. Sadece Galatasaray kalkınırsa Türk futbolu ilerlemez. Bütün Türk futbolunun gelişmesi gerek. Sen rakibin kadar gücüsün. Rakibin ne kadar haysiyetli ve onurluysa sen o kadar haysiyetli ve onurlusun. Biz rakiplerimizi öyle görüyoruz."

