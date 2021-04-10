Mustafa Ati Göksu: "Biz 3. golü attık, çizgiyi geçti ama hakem görmedi"
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Mustafa Ati Göksu: "Biz 3. golü attık, çizgiyi geçti ama hakem görmedi"

İhlas Haber Ajansı / BARIŞ GEZİCİ - Haberler | Spor

- Mustafa Ati Göksu: "Biz 3. golü attık, çizgiyi geçti ama hakem görmedi" Akhisarspor Teknik Direktörü Mustafa Ati Göksu, 3-2 mağlup oldukları Adana Demirspor maçı sonrası yaptığı açıklamada, "2-2'yken biz 3. golü attık, çizgiyi geçti.

- Mustafa Ati Göksu: "Biz 3. golü attık, çizgiyi geçti ama hakem görmedi"

MANİSA - Akhisarspor Teknik Direktörü Mustafa Ati Göksu, 3-2 mağlup oldukları Adana Demirspor maçı sonrası yaptığı açıklamada, "2-2'yken biz 3. golü attık, çizgiyi geçti. Ben 3 defa seyrettim ve üstüne basarak söylüyorum o göldü. Ama hakem arkadaş göremedi tahmin ediyorum. Ben yan hakem arkadaşımızın onu mutlaka görmesini düşünüyordum ama görmemiş demek ki" dedi.

TFF 1. Lig'in 29. haftasında Akhisarspor, konuk ettiği Adana Demirspor'a 2-3 mağlup oldu. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Akhisarspor Teknik Direktörü Mustafa Ati Göksu, "Maçtan önce de söylemiştim. Biz ekip olarak bu maça çok iyi hazırlanmıştık. Rakibin iyi bir takım olduğunu biliyorduk. Biz de iyi bir ekibiz. Bugün öyle bir oyun oldu ki futbola özgü bir hale getirelim hemen hemen hepsi oldu. Mücadele var, goller var ama biz tabi mağlup olduk. 2-2'yken biz 3. golü attık, çizgiyi geçti. Ben 3 defa seyrettim ve üstüne basarak söylüyorum o göldü. Ama hakem arkadaş göremedi tahmin ediyorum. Ben yan hakem arkadaşımızın onu mutlaka görmesini düşünüyordum ama görmemiş demek ki. Mutlaka görmesi lazım. Bir yerde galibiyet rakibe geçiyor. Bunlar futbolda olan şeyler. Biz bu maçta galibiyetten başka bir şey düşünmüyorduk. Öyle tesadüf ki iki tane Adana takımıyla üst üste müsabakalar geldi. İnşallah bu kaybettiğimiz Adana Demirspor maçını haftaya çarşamba günü Adana'da, Adana'yı yenerek telafi edeceğiz" şeklinde konuştu

Mustafa Ati Göksu: 'Biz 3. golü attık, çizgiyi geçti ama hakem görmedi'
Mustafa Ati Göksu: 'Biz 3. golü attık, çizgiyi geçti ama hakem görmedi'
Mustafa Ati Göksu: 'Biz 3. golü attık, çizgiyi geçti ama hakem görmedi'
Mustafa Ati Göksu: 'Biz 3. golü attık, çizgiyi geçti ama hakem görmedi'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BARIŞ GEZİCİ

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