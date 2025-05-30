Fernando Muslera, Galatasaray'a veda etti. 14 yıllık kariyerinin ardından kaptan, son maçına çıkmaya hazırlanıyor. Peki, Muslera Gaatasaray'a ne zaman geldi, kaç yıldır Galatasaray'da?

MUSLERA GALATASARAY'DAN GİTTİ Mİ?

Fernando Muslera, 2024-2025 sezonu itibarıyla hala Galatasaray'ın kaptanı ve birinci kalecisi olarak görev yapmaya devam ediyor. Ancak sözleşmesi Haziran 2025'te sona erecek olan Uruguaylı yıldızının Galatasaray serüveni sona eriyor. Galatasaray'ın yıldız ismi Fernando Muslera, Başkan Dursun Özbek ile düzenlenen basın toplantısında Başakşehir ile oynanacak maçın son maçı olacağını açıkladı. Bu doğrultuda Muslera, 30 Mayıs Cuma günü Galatasaray ile Başakşehir arasında oynanacak maçtan sonra kalecilik görevini bırakacak.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ise yıldız ismin yeni görevini açıkladı; 'Muslera ile bir protokol imzaladık. Bundan sonra Galatasaray'ın başarısı için uluslararası boyutta çalışacak. Fernando Muslera'nın eksikliğini sahalarda hissedeceğiz ama Galatasaray'a hizmet etme seviyesinde devam edeceğiz. Bu iş birliğinin detaylarını önümüzdeki günlerde açıklayacağız.'

MUSLERA GAATASARAY'A NE ZAMAN GELDİ?

Fernando Muslera, 2011 yılında Lazio'dan ayrılarak Galatasaray'ın kapısından girdi.