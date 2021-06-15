MÜSİAD Genel Başkanı Kaan: "İşadamlarımız krediden uzak durmalıdır"
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MÜSİAD Genel Başkanı Kaan: "İşadamlarımız krediden uzak durmalıdır"

MÜSİAD Genel Başkanı Kaan: 'İşadamlarımız krediden uzak durmalıdır'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, MÜSİAD Kütahya Şube Başkanı İsmail Tosun'un davetlisi olarak geldiği Kütahya'da yaptığı açıklamada, işadamlarının krediden uzak durmalarını istedi.

MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, MÜSİAD Kütahya Şube Başkanı İsmail Tosun'un davetlisi olarak geldiği Kütahya'da yaptığı açıklamada, işadamlarının krediden uzak durmalarını istedi.

Kütahya'da MÜSİAD üyesi işadamları ile yaptığı görüşmelerde iş dünyasının sıkıntıları ve çözüm noktaları konusundaki düşüncelerini aktaran Abdurrahman Kaan, "Son 1,5 yıldır Türkiye ve dünya büyük bir sıkıntıdan geçiyor. Aşının bulunması ve aşılamaların hız bir şekilde yapılması Türkiye ekonomisinde ışığın görüldüğünün işaretidir. Ekonomideki olumsuzlukların fırsata çevrilmesi ve ekonomik istikrarın sağlanması için sanayici ve orta ölçekli üreticilerin ihracata yönelmesi gerekir. Yurt dışına ürün satmanın eskisine göre çok daha kolay hale geldi. E Ticaret çok önemli bir sektör haline geldi. Ayrıca sanayici ve imalatçılarımız yatırımlarını gayrimenkule değil, üretimde kullandıkları hammaddelere yapması gerekir. İşadamlarımız krediden uzak durmalıdır. Sermaye sıkıntısı çekiliyorsa bankalara gidilmeyip, sermaye ortaklıklarının kurulması gerekir. Ayrıca dünya nüfusunun artması sonucu gıda ihtiyacına olan talebi önümüzdeki yıllarda daha da artacaktır. Ülkemizin gıdada kendi kendine yeterli olabilmesi için tarım, gıda ve hayvancılığa çok önem vermeliyiz ve bu konularda yatırımlarımızı arttırmalıyız. Dünyada Covid-19 belasının sonunun gelmiştir. 2021 son çeyreğinde Türkiye ekonomisinde büyük bir sıçrama olacaktır" dedi.

MÜSİAD Kütahya'nın kurmuş olduğu Orta Ölçekli Sanayi Sitesi Kooperatifi (KÜMÜSKOOP) hakkında brifing alan ve yapılması düşünülen arazilerde incelemelerde bulunan Abdurrahman Kaan, MÜSİAD Kütahya üyesi Keramika ve Güral Porseleni ziyaret ederek porselen ve seramik sektörünün sorunları konusunda bilgiler aldı.

MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, iki günlük ziyaretinin ardından Kütahya'dan ayrıldı. - KÜTAHYA

MÜSİAD Genel Başkanı Kaan: 'İşadamlarımız krediden uzak durmalıdır'
MÜSİAD Genel Başkanı Kaan: 'İşadamlarımız krediden uzak durmalıdır'
MÜSİAD Genel Başkanı Kaan: 'İşadamlarımız krediden uzak durmalıdır'
MÜSİAD Genel Başkanı Kaan: 'İşadamlarımız krediden uzak durmalıdır'
MÜSİAD Genel Başkanı Kaan: 'İşadamlarımız krediden uzak durmalıdır'
MÜSİAD Genel Başkanı Kaan: 'İşadamlarımız krediden uzak durmalıdır'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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