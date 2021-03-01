MÜSİAD Bursa Şubesinden AA Bursa Bölge Müdürlüğüne ziyaret

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Bursa Şubesi yöneticileri, Anadolu Ajansı (AA) Bursa Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Bursa Şubesi yöneticileri, Anadolu Ajansı (AA) Bursa Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti.

MÜSİAD Bursa Şubesi Başkanı Nihat Alpay ile yönetim kurulu üyeleri Harun Pınarbaşı, Murat Bayizit ve İbrahim Güney, AA Bursa Bölge Müdürü Erdinç Aksoy ile bir araya geldi.

Ziyarette derneğin çalışmalarını anlatan Alpay, MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan'ın katılımıyla Bursa Şubesi 21'inci Olağan Genel Kurulu'nun 8 Mart'ta Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapılacağını bildirdi.

AA'nın çalışmaları hakkında bilgiler veren Aksoy da ziyaretten dolayı konuklarına teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cem Şan