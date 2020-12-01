MÜSİAD ABD başkanlığına yeniden Murat Güzel seçildi

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneğinin (MÜSİAD) ABD'deki kuruluşu MÜSİAD ABD'nin başkanlığına yeniden Murat Güzel getirildi.

MÜSİAD ABD'nin kurucularından olan ve ilk dönem başkanlığını yapan iş adamı Güzel, yönetim kurulunun oy birliğiyle aldığı kararla başkan seçildi.

Güzel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin milli markalarından MÜSİAD'ın ABD'deki bayrağını kurulduğu 2014'ten beri dalgalandırdıklarını belirterek, bugün ABD'de 100'ü aşkın üyesi, 20'den fazla şehirde de temsilcisi bulunan bir kurum haline geldiklerini söyledi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının bütün dünyada sosyal hayatı ve ekonomiyi vurduğu bir dönemde bu göreve getirilmesinin kendisine ayrı bir sorumluluk yüklediğini ifade eden Güzel. "İlk işimiz ABD içinde ticaret odaları ve ekonomi çevreleriyle bağlantımızı daha da güçlendirerek MÜSİAD ABD şubesinin etkinliğini artırmak olacak." dedi.

Güzel, üye sayılarını artırmayı hedeflediklerini dile getirerek, "Bu ülkede faaliyet gösteren Amerikalı Türk iş dünyasına ulaşarak hem kendi aramızda dayanışmayı artırmak hem de MÜSİAD'ı gelecek nesillere taşıyacak genç kadrolar yetiştirip birikimlerimizle birlikte bayrağı onlara devretmek istiyoruz." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Islam Doğru