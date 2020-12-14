Muş'ta üretilen bal Türkiye'nin ağzını tatlandırıyor
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Muş'ta üretilen bal Türkiye'nin ağzını tatlandırıyor

14.12.2020 12:33 | Son Güncelleme: 14.12.2020 12:37
Muş'ta üretilen bal Türkiye'nin ağzını tatlandırıyor

Muş'un doğal yaylalarında bal üreticileri tarafından hasadı yapılan organik ballar, Muş İli Arı Yetiştiricileri Birliği eliyle Türkiye Şeker Kurumuna gönderiliyor.

Muş'un doğal yaylalarında bal üreticileri tarafından hasadı yapılan organik ballar, Muş İli Arı Yetiştiricileri Birliği eliyle Türkiye Şeker Kurumuna gönderiliyor.

Muş İli Arı Yetiştiricileri Birliği, bal üreticilerinin tüccarlara bal satışını engellemek amacıyla Türkiye Şeker Kurumu ile bir protokol imzaladı. İmzalanan protokol gereği elde edilen ballar tenekelerde dondurulduktan sonra kamyonlarla Türkiye Şeker Kurumuna gönderiliyor. Yapılan anlaşmadan memnun olan üreticiler, ballarını depolarda tutmak yerine birlik eliyle pazarlamanın sevincini yaşıyor.

Muş İli Arı Yetiştiricileri Birliği Üyesi Abdullah Uyanık, eskiden imkanlarının kıt olması nedeniyle ballarını satamadıklarını, şu anda ise Muş yayla balını her yere satabildiklerini söyledi. Devletten kovan desteği aldıklarını anlatan Uyanık, "Bal satma konusunda herhangi bir sıkıntımız yok. Organik bal üretiyoruz. Türkiye Şeker Kurumu ile bu yıl bir anlaşma yaptık. Bu kapsamda Türkiye Şeker Kurumuna da bal satıyoruz. Muş'ta 480 arıcımız var, birliğe kayıtlı 230 arıcımız bulunmaktadır. Şu ana kadar herhangi bir yerle bağlantımız olmadığı için burada çok sıkıntı yaşıyorduk ve balları istediğimiz yere satamıyorduk, kimse bal konusunda bizi pek tanımıyordu. Artık ballarımızı rahat bir şekilde birlik eli ile satabiliyoruz" dedi. - MUŞ

Muş'ta üretilen bal Türkiye'nin ağzını tatlandırıyor
Muş'ta üretilen bal Türkiye'nin ağzını tatlandırıyor
Muş'ta üretilen bal Türkiye'nin ağzını tatlandırıyor
Muş'ta üretilen bal Türkiye'nin ağzını tatlandırıyor
Muş'ta üretilen bal Türkiye'nin ağzını tatlandırıyor
Muş'ta üretilen bal Türkiye'nin ağzını tatlandırıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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