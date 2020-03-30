Muş'ta ihtiyaç sahibi ailelere temizlik malzemesi yardımı Muş Alparslan Üniversitesi (MŞÜ) Hayırda Buluşanlar Öğrenci Topluluğu (HBT), ihtiyaç sahibi ailelere temizlik malzemesi desteğinde bulundu.

Muş Alparslan Üniversitesi (MŞÜ) Hayırda Buluşanlar Öğrenci Topluluğu (HBT), ihtiyaç sahibi ailelere temizlik malzemesi desteğinde bulundu.

Topluluk üyeleri, yeni tip koronavirüsle mücadele çalışmaları kapsamında tespit ettikleri dar gelirli ailelere, temizlik malzemelerinin bulunduğu yardım kolilerini teslim etti.

Hayırda Buluşanlar Topluluğu Akademik Danışmanı Hatip Erdoğmuş, yaptığı açıklamada, Kovid-19'un ülkede görülmeye başlamasının ardından ihtiyaç sahibi ailelere yönelik yardım kolileri hazırladıklarını söyledi.

Kolileri dağıtırken sosyal mesafeye dikkat çekerek alınması gereken 14 tedbirden söz ettiklerini hatırlatan Erdoğmuş, "Ailelere hastalıkla mücadelede hijyenin sağlığımız için ne kadar önemli olduğunu hatırlattık. İhtiyacı olanlara hijyen kolilerimizi dağıtmaya devam etmek istiyoruz. Bu konuda tüm hayırseverlerden destek bekliyoruz. Ülke olarak bu hastalığın üstesinden geleceğimize inanıyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA