Son dakika haberi | Bir kişinin öldüğü kavga güvenlik kamerasına yansıdı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika haberi | Bir kişinin öldüğü kavga güvenlik kamerasına yansıdı

29.12.2020 10:55 | Son Güncelleme: 29.12.2020 11:13

Son dakika haberi: Muş'ta aralarında husumet bulunan amca çocukları arasında çıkan ve bir kişinin hayatını kaybettiği kavganın güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı.

Muş'ta aralarında husumet bulunan amca çocukları arasında çıkan ve bir kişinin hayatını kaybettiği kavganın güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı.

Yeşilyurt Mahallesi'nde 25 Aralık günü yaşanan, Muammer Kardeş'in (32) hayatını kaybettiği, kardeşi Muzaffer Kardeş'in de yaralandığı silahlı ve bıçaklı kavga, çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, yaşanan tartışmanın bıçaklı ve silahlı kavgaya dönüşmesi ve bu esnada silahlı vurulan bir kişinin yol ortasında yer düştüğü görülüyor.

Kavganın ardından olay yerinden kaçan şüpheliler R.K. ve Y.Y, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucu yakalanmış ve çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştı.

Son dakika haberi | Bir kişinin öldüğü kavga güvenlik kamerasına yansıdı
Son dakika haberi | Bir kişinin öldüğü kavga güvenlik kamerasına yansıdı
Son dakika haberi | Bir kişinin öldüğü kavga güvenlik kamerasına yansıdı
Son dakika haberi | Bir kişinin öldüğü kavga güvenlik kamerasına yansıdı

Kaynak: Anadolu Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Akif Ersoy Öznur Çalık Fahrettin Koca Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Seda Sayan Oktay Kaynarca Murat Dalkılıç İbrahim Tatlıses
Spor Erol Bulut Ersun Yanal Fatih Terim Domagoj Vida Arda Kardeşler
Tüm Haberler Beşiktaş Sivasspor Türk Lirası Asgari Ücret
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi | Bir kişinin öldüğü kavga güvenlik kamerasına yansıdı | Haberler Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.12.2020 11:13:57. #1.15#
title