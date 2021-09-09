Muratpaşa İnovasyon Günlerinin finaline geri sayım
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Muratpaşa İnovasyon Günlerinin finaline geri sayım

Muratpaşa İnovasyon Günlerinin finaline geri sayım
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Muratpaşa Belediyesi'nin, en iyi iş fikirlerinin belirleneceği Muratpaşa İnovasyon Günlerinin büyük finaline kalan en iyi 10 iş fikrinin sahibi girişimlere sunum atölye programı düzenlendi.

Muratpaşa Belediyesi'nin, en iyi iş fikirlerinin belirleneceği Muratpaşa İnovasyon Günlerinin büyük finaline kalan en iyi 10 iş fikrinin sahibi girişimlere sunum atölye programı düzenlendi. Abdullah Sevimçok Sivil Toplum ve İnovasyon Merkezlerinde (ASSİM) düzenlenen atölyeyle girişimcilerin, finalde sunumlar yapmaları hedefleniyor.

Muratpaşa Belediyesi'nin Antalya'dan katma değeri yüksek, özgün ve yenilikçi projeler ortaya çıkarmayı hedefleyen Muratpaşa İnovasyon Günlerinde final için geri sayım başladı. Temmuz ve ağustosta iki ayrı eğitim programının ardından belirlenen en iyi 10 iş fikri, 18 Eylül Cumartesi günü düzenlenecek final programında jüri karşısına çıkacak. Jüri, girişimcilerin yapacağı sunumların ardından en iyi iş fikrini seçecek.

Yenilikçi, özgün ve katma değeri yüksek iş fikirlerinin iş dünyasıyla buluşacağı Muratpaşa İnovasyon Günleri finali öncesi, 10 girişimci için sunum atölye programı düzenlendi. Atölyeyle genç girişimcilerin jüri karşısında etkili sunumlar yapmaları amaçlanırken eğitmen Oğuz Aslan, ASSİM'nin, Antalya'nın girişimcilik ekosisteminde oldukça önemli bir rol üstelendiğine dikkat çekti. Aslan, "Muratpaşa İnovasyon Günlerinde iki eğitim dönemi tamamlandı. Bunlar arasında 10 girişimci seçildi Bu 10 girişimci arasından, daha ön plana çıkanları bir yarışmayla jüri üyeleri tarafından belirlenecek. Daha etkili sunumlar yapabilmeleri için sunum atölyesi düzenlendik. Sunum becerilerini geliştirerek daha etkili sunumlar yapabilmelerini sağlayacağız" diye konuştu.

Muratpaşa İnovasyon Günlerinin finaline kalan Umur Mavituna arttırılmış gerçeklik üzerine çalıştığını belirterek, "İlk 10'a kaldığım için mutluyum. Umarım, ASSİM bundan sonra da bizim yanımızda olur. ASSİM'de girişimcilere yönelik gayet güzel mekanlar sunulmuş. Herkesi buraya gelmeye davet ediyorum" dedi.

Tur organizasyonları üzerine girişimi bulunan Funda Karaağaç Birial ise, Muratpaşa İnovasyon Günlerinde çok deneyimli isimlerden eğitimler aldıklarını belirterek, "ASSİM, bu anlamda çok faydalı oldu. Ayrıca, girişimcilere sunduğu fırsatlar çok önemli" şeklinde konuştu. - ANTALYA

Muratpaşa İnovasyon Günlerinin finaline geri sayım

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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