Muratpaşa Belediyesi'nin başpehlivanı Okulu'nun hedefi, altın kemer
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Muratpaşa Belediyesi'nin başpehlivanı Okulu'nun hedefi, altın kemer

Muratpaşa Belediyesi'nin başpehlivanı Okulu'nun hedefi, altın kemer
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Muratpaşa Belediyesi başpehlivanı Orhan Okulu, bir aylık kamp sürecini tamamlayarak 660'ıncı Kırkpınar Yağlı Güreşleri için Edirne'ye geçti.

Muratpaşa Belediyesi başpehlivanı Orhan Okulu, bir aylık kamp sürecini tamamlayarak 660'ıncı Kırkpınar Yağlı Güreşleri için Edirne'ye geçti. Altın kemerin en büyük adayı Okulu, "Hedefimiz altın kemeri Antalya'ya getirmek. Bu süreçte maddi, manevi bizi yalnız bırakmayan Başkanımız Ümit Uysal'a çok teşekkür ediyorum. Her zaman ata sporumuzun yanında" dedi.

9-11 Temmuz tarihlerinde 660'ıncısı düzenlenecek tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşlerinde altın kemerin en büyük adayı, Muratpaşa Belediyesi başpehlivanı Okulu, Antalya'nın Korkuteli ilçesinde bir aydır devam eden kampını tamamladı. Edirne'ye hareketinden önce son antrenman için kispetini giyen Okulu, Antalyalı pehlivanlarla Kırkpınar provasını yaptı.

Muratpaşa Belediyespor Kulübü güreş takımı ve Orhan Okulu'nun antrenörü Kemal Yılmaz, her ne kadar geçen yıl pandemi nedeniyle yağlı güreşler yapılmasa da 18 aydır düzenli olarak antrenmanları sürdürdüklerini söyledi.

Okulu'nun şu an performans olarak oldukça iyi bir seviyede olduğunu dile getiren Yılmaz, "Hedefimiz 2015'te olduğu gibi Kırkpınar'dan altın kemeri Muratpaşa'ya, 2018'de olduğu gibi Antalya'ya getirmek, Başkanımız Ümit Uysal ve Antalyalılara armağan etmek" diye konuştu.

"Ata sporunun yanında"

'Paşanın Aslanı' başpehlivan Orhan Okulu ise, bu yıl güreş sezonuna iyi bir başlangıç yaptığını söyledi. Önce Kumluca ardından Bursa'da düzenlenen güreşlerde altın kemer kazandığını hatırlatan Okulu, "İki de iki yaparak, favori olarak Kırkpınar'a gidiyoruz. Hedefimiz altın kemeri Antalya'ya getirmek. Bu süreçte maddi, manevi bizi yalnız bırakmayan Başkanımız Ümit Uysal'a çok teşekkür ediyorum. Her zaman ata sporumuzun yanında" dedi. - ANTALYA

Muratpaşa Belediyesi'nin başpehlivanı Okulu'nun hedefi, altın kemer
Muratpaşa Belediyesi'nin başpehlivanı Okulu'nun hedefi, altın kemer
Muratpaşa Belediyesi'nin başpehlivanı Okulu'nun hedefi, altın kemer

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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