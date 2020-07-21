Murat Övünç'ün alışveriş tarzı Samimiyeti içten tavırları ile bir anda ilgi odağı olan Övünç'ün videolarındaki gibi bağırarak konuşması ve yanına gelenlerle eğlenceli sohbetler etmesi herkesi güldürdü. Üvünç'ün ilginç giyim tarzı dikkat çekti.

Ege bölgesinde yoğun bir sahne programı olduğunu söyleyen Murat Övünç, "Çok şükür Rabbime yoğun bir tempoda çalışıyoruz. Şu sıralar sürekli olarak Bodrum, Çeşme, Marmaris'de sahnelerimiz var. Şu bir kaç ay boyunca sürekli Ege bölgesinde olacağım. Bugünde güzel kıyafetler almaya buraya geldim." açıklamasında bulundu.







Kaynak: Snob Magazin