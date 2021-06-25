Murat Karayalçın kimdir? Murat Karayalçın kaç yaşında, aslen nerelidir?
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Murat Karayalçın kimdir? Murat Karayalçın kaç yaşında, aslen nerelidir?

Murat Karayalçın kimdir? Murat Karayalçın kaç yaşında, aslen nerelidir?
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1993-95 arasında Başbakan Yardımcısı görevini yapan ve 1994-95 arasında Dışişleri Bakanlığı yağan Murat Karayalçın son dönemde en çok merak edilen isimler arasında yer almaktadır. Peki, Murat Karayalçın kimdir? Murat Karayalçın kaç yaşında, aslen nerelidir?

1987 ve 1991 yıllarında Türkiye'nin dış tanıtımına yaptığı katkılar nedeniyle Türk Tanıtma Vakfı (TÜTAV) Ödülüne, 1993 yılında da Fransız Hükûmeti tarafından Légion d'honneur nişanına layık görülen Murat Karayalçın, 1989-93 yılları arasında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olarak görev yaptı. Murat Karayalçın ile ilgili detaylı bilgiler ve biyografisine haberimizden ulabilirsiniz.

MURAT KARAYALÇIN KİMDİR?

1943 yılında, Samsun'da doğan Murat Karayalçın, 1993-95 arasında Başbakan Yardımcısı, 1994-95 arasında Dışişleri Bakanı ve 1989-93 yılları arasında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olarak görev yaptı.

1943 yılında Samsun'da dünyaya geldi. Ailesi Rize'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı Şenyuva (Çinçiva) köyündendir. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat-Maliye Bölümünden 1968 yılında mezun oldu.

Devlet Planlama Teşkilatı'nda (DPT) uzman yardımcısı ve uzman olarak çalıştı, İngiltere'de kalkınma ekonomisi üzerine lisans derecesi aldı. 1978-1979 yıllarında Köy İşleri Bakanlığında Müsteşar Yardımcılığı görevini yürüttü. Batıkent Konut Üretim Yapı Kooperatifleri Birliğinin (Kent-Koop) kurucuları arasında yer alan Karayalçın, Kent-Koop'ta sırasıyla mali sekreterlik, genel sekreterlik ve 1981'den 1991 yılına kadar da Genel Başkanlık görevlerini üstlendi. Karayalçın, 1986-1987 yılları arasında Uluslararası İskan Konseyi Yönetim Kurulu üyeliği, kurulduğu tarih olan 1988 yılından 1993 yılı Eylül ayına kadar olan Türkiye Kent Kooperatifleri Merkez Birliği'nin Genel Başkanlığı görevlerini sürdürdü. Ankara şehir yerleşiminin rahatlamasını sağlamak amacıyla öncülüğünü yaptığı uydukent projesi "Batıkent" olarak hayata geçti. 1986 yılında İngiltere'de Dünya Konut Yılı Ödülü'nü alan Karayalçın, aynı yıl Nokta Dergisi tarafından yılın iş adamı seçildi. 1987 ve 1991 yıllarında Türkiye'nin dış tanıtımına yaptığı katkılar nedeniyle Türk Tanıtma Vakfı (TÜTAV) Ödülüne, 1993 yılında da Fransız Hükûmeti tarafından Légion d'honneur nişanına layık görüldü.

Siyasal Bilgiler Fakültesi'ndeki öğrencilik yıllarında sağ öğrencilerin kurduğu Hür Düşünce Kulübü'nde yer almış olan Karayalçın, 26 Mart 1989 tarihinde yapılan yerel seçimlerinde Sosyal demokrat Halkçı Parti'den (SHP) Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi. Bu görevini SHP'nin 11 Eylül 1993'te yapılan 4. Olağan Kurultayında Genel Başkanlığa seçilmesine kadar sürdürdü. Genel başkanlığa seçilmesiyle, DYP-SHP Koalisyon hükümeti'nde Başbakan Yardımcısı, Devlet Bakanı ve Dışişleri Bakanı (1994-1995) olarak görev yaptı. Şubat 1995'te SHP'nin Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ile birleşmesinden sonra genel başkanlıktan ayrıldı. 9-10 Eylül 1995 tarihlerinde yapılan CHP 27. Olağan Kurultayı'nda genel başkanlığa adaylığını koydu, ancak Deniz Baykal'a karşı yenildi. 1995 genel seçimleri'nde CHP listesinden Samsun Milletvekili seçildi.

18 Nisan 1999 yerel seçimlerinde CHP'den Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na adaylığını koydu fakat kazanamadı. 22 Mayıs 1999'da toplanan CHP IX. Olağanüstü Kurultayı'nda genel başkanlığa adaylığını koydu fakat kazanamadı. 2001 yılında CHP'den istifa etti ve Fikri Sağlar ile birlikte solda yeni bir oluşum için yola koyuldu, solda ittifak hareketi ile geniş tabanlı bir parti oluşturulmaya çalışıldı. Mayıs 2002'de Sosyaldemokrat Halk Partisi adında yeni bir parti kurdu. 2004 Yerel Seçimleri'nde Sosyaldemokrat Halk Partisi'nden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığına tekrar aday oldu ancak kazanamadı.

2009 Yerel Seçimleri'nde CHP'den Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday oldu; ancak seçimleri kazanamadı. 2012-14 arasında CHP Parti Meclisi üyeliği yaptı.

17 Aralık 2014 tarihinde CHP İstanbul il başkanlığına atandı. Bu görevi Aralık 2015'e kadar devam ettirdi.

Neşe Karayalçın ile evli olup, bir erkek çocuk babasıdır.

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Murat Karayalçın kimdir? Murat Karayalçın kaç yaşında, aslen nerelidir? - Haberler
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