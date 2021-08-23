Murat Germen SK'dan Altınordu'ya kaleci transferi
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Murat Germen SK'dan Altınordu'ya kaleci transferi

Murat Germen SK'dan Altınordu'ya kaleci transferi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Manisa'nın altyapıdaki lokomotif ekibi Murat Germen Spor Kulübü, kadrosundan çıkardığı isimleri Türk futboluna kazandırmaya devam ediyor.

Manisa'nın altyapıdaki lokomotif ekibi Murat Germen Spor Kulübü, kadrosundan çıkardığı isimleri Türk futboluna kazandırmaya devam ediyor. Kulübün 2008 doğumlu kalecisi Metehan Başar da Altınordu'nun bünyesine katılan isimlerden oldu.

Daha önce birçok oyuncusunu İzmir ekibi Altınordu'ya veren Murat Germen Spor Kulübü, son olarak 2008 doğumlu kalecisi Metehan Başar'ı Türk futboluna kazandırmanın gururunu yaşıyor. Aynı zamanda Manisaspor'un altyapısı olarak da çalışmalarını aralıksız olarak Tarık Almış Spor Tesisleri'nde sürdüren siyah-beyazlılarda Futbol Direktörü Alper Dirik, Metehan'ın 6 yıldır kulübün bünyesinde olduğunu hatırlatarak, "Bizim tek işimiz var oda Manisa ve Türk futboluna yeni yetenekler kazandırmak. Murat Germen Spor Kulübü ve Manisaspor olarak çok daha iyi işlere imza atacağımızı herkes görecek. Bundan öncede birçok ismi Altınordu'ya gönderdik ve göndermeye de devam edeceğiz. Kadrolarımızda yer alan oyuncularımızı scout ekipleri yakinen takip etmektedir. Biz aynı heyecanla çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Oyuncumuz Metehan Başar'a Altınordu FK'da bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" diye konuştu. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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