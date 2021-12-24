Murat Dağı Termal Kayak Merkezi Natürel Kızak yarışmaları yapıldı

GEDİZ, KÜTAHYA (AA) - Kütahya'nın Gediz ilçesindeki Muratdağı Termal Kayak Merkezi'nde, Natürel Kızak Kütahya İl Şampiyonası yarışmaları düzenlendi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Yarışma takviminde yer alan ve Türkiye Kızak Federasyonu ve Okul Sporları Federasyonu yarışma ilanı ile gerçeklesen yarışmalara 6 okul, 3 kulüp ve 40 a yakın sporcu katıldı.

Üç virajlı 600 metre uzunluktaki pistte Gediz Fen Lisesi, Atatürk Ortaokulu, Gediz Özel Gediz İsabet Okulu, Mustafa Necip Alayeli Anadolu Lisesi, Gediz Evliya Çelebi Anadolu Lisesi, Mehmetçik Ortaokulu, Gediz Belediye Spor Kulübü, Kütahya Orman Spor Kulübü, Gediz Spor Kulüpleri lisanslı sporcuları yarıştı.

Yetişkinlerde ise Dumlupınar Üniversitesi Gediz Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu sporcuları yer aldı.

Türkiye Kızak Federasyonu Kütahya İl Temsilcisi, Gediz Gençlik ve İlçe Spor Müdürü Muhammet Keskin'in koordinatörlüğünde düzenlenen yarışmalar renkli görüntülere sahne oldu.

Yarışmalarda, Gençler Erkekler Kategorisinde Ramazan Görkem Yüksel birinci, Gençler Kızlar Kategorisinde Begüm Börek birinci, Yıldız Kızlar Kategorisinde Zeynep Bilgili birinci, Yıldız Erkekler Kategorisinde Kağan Orkun Coşkun birinci oldu.