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Murat Akgöz: "Bizde pes etmek yok"

Kayseri Süper Amatör Küme ekiplerinden Talas Anayurtspor, kümede kalmak adına son maçın son düdüğüne kadar mücadele edecek.

Murat Akgöz:
29.04.2020 13:37 | Son Güncelleme: 29.04.2020 13:37

Kayseri Süper Amatör Küme ekiplerinden Talas Anayurtspor, kümede kalmak adına son maçın son düdüğüne kadar mücadele edecek. Kulüp Başkanı Murat Akgöz, "Bizde pes etmek yok" dedi.

Kayseri Mehmet Özet Süper Amatör Küme'de 18 puanla küme düşme hattında yer alan Talas Anayurtspor, liglerin devam etmesi halinde kümede kalmak için mücadele edecek. Talas Anayurtspor Başkanı Murat Akgöz, "11 Mart'tan itibaren karantinaya alışmak zorunda kaldık. Hafta içinde 5 gün mesaim devam ettiği için ben çok etkilenmedim ama sokağa çıkma yasaklarına uyuyorum. Elimizden geldikçe evimizde kalmaya çalışıyoruz. Bırakın 1 gün evde kalmayı birkaç saat bile kalamıyordum. Hafta sonu sabah kulübe gidiyordum. Çok zorlandım ama alışmaya çalışıyorum. En kısa zamanda sahalara yeniden döneceğiz diye umut ediyorum" dedi.

Talas Anayurtspor'un bu sezon için amacının kümede kalmak olduğunun altını çizen Başkan Murat Akgöz, "Matematiksel olarak kümede kalma ümidimiz var. Takıma inancım ve güvenim sonuna kadar devam edecek. Küme düştük aman pes edelim gibi düşünceler bizde yoktur. Bizde pes etmek yoktur. Ben yalnız başıma da kalsam çıkarız yine mücadelemizi devam ederiz. Ligde kalırız veya kalmayız, ama mücadeleyi elden bırakmayız. Tecrübesiz takım olduğumuz için bu durumdayız" ifadelerini kullandı.

Süper Amatör Küme'nin önümüzdeki sezon 16 takımlı olma düşüncesi ile ilgili olarak da konuşan Başkan Akgöz, "Küme düşme potasında olan bir kulübün başkanı olarak Birinci Amatör Küme'den üçüncü takım değil de bizler kalalım dememiz yakışık almaz. Çıkarız mücadelemizi veririz. Ben maçların oynanmasını taraftarıyım. 16 takım olsun, 2 grup halinde. İlk 4 takım nasıl Play-Off oynatıp şampiyon çıkacaksa, geriye kalan 4'er takımda düşmemek içim Play-Off oynayabilir" diye konuştu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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