Muradiye OSB'den Başkan Ergün'e ziyaret

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Muradiye OSB Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kıvırcık ve beraberindeki heyeti makamında konuk etti.

Muradiye OSB Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kıvırcık, Müteşebbis Heyeti Başkanvekili Nihat Turan, Yönetim Kurulu Üyeleri Hikmet Güngör ve Deha Kurutaç, Bölge Müdürü Koray Urgun ve üye sanayici Mustafa Turgut ile birlikte Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e ziyarette bulundu. Geçtiğimiz aylarda gerçekleştirilen genel kurulun ardından göreve geldiklerini dile getiren Muradiye OSB Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kıvırcık, gerçekleştirdikleri çalışmalar hakkında bilgiler aktardı. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün de, Osman Kıvırcık ve ekibine başarılar diledi. Ziyaretin sonunda Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, konuklarına 38 akademisyen tarafından hazırlanan 'Yüzüncü Yılında Milli Mücadele Döneminde Manisa' isimli 4 ciltlik kitap serisini armağan etti.

Kaynak: Bültenler