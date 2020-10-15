Mühendislik tamamlama yerleştirme sonuçları açıklandı! Mühendislik tamamlama yerleştirme sonucu sorgulama
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Mühendislik tamamlama yerleştirme sonuçları açıklandı! Mühendislik tamamlama yerleştirme sonucu sorgulama

15.10.2020 15:36 | Son Güncelleme: 15.10.2020 15:54
Mühendislik tamamlama yerleştirme sonuçları açıklandı! Mühendislik tamamlama yerleştirme sonucu sorgulama

ÖSYM, 2020 mühendislik tamamlama sınavı yerleştirme sonularını adayların erişimine sundu. Kurumdan yapılan açıklamaya göre, 01 - 07 Ekim 2020 tarihleri arasında tercihleri alınan Teknik Öğretmenler için Mühendislik Tamamlama Programlarına yerleştirme işlemleri tamamlandı. Mühendislik tamamlama yerleştirme sonucu sorgulama ekranı...

Teknik Öğretmenler için Mühendislik Tamamlama Programlarına yerleştirme (2020 mühendislik tamamlama) sonuçları belli oldu. Diğer yandan sonuçların ardından üniversite kayıt tarihleri de açıklandı. Peki, üniversite kayıtları ne zaman?

MÜHENDİSLİK TAMAMLAMA YERLEŞTİRME SONUCU NASIL ÖĞRENİLİR?

01 - 07 Ekim 2020 tarihleri arasında tercihleri alınan Teknik Öğretmenler için Mühendislik Tamamlama Programlarına (2020-Mühendislik Tamamlama) yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 15 Ekim 2020 tarihinde 13.30'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler.

MÜHENDİSLİK TAMAMLAMA YERLEŞTİRME SONUCU SORGULAMA EKRANI...

ÜNİVERSİTE KAYIT TARİHİ

Bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri ilgili Üniversite tarafından 19-23 Ekim 2020 tarihleri arasında yapılacaktır.

Kayıt için adayların, yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu Üniversiteye süresi içinde başvurmaları gerekmektedir.

MÜHENDİSLİK TAMAMLAMA YERLEŞTİRME TABAN VE TAVAN PUANLARI...

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Haber Yorumları (2)
MELİH: teşekkürlerr
Cevap Yaz Yayından Kaldır
BATU: sağ olun tam bulamamıştım
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500
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