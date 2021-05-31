Muharrem İnce kimdir? Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce kaç yaşında, nerelidir?

2018 Türkiye Cumhurbaşkanlığı seçiminde Cumhurbaşkanı adayı olan, iki dönem CHP Grup Başkanvekilliği görevi yapan Muharrem İnce Muharrem İnce kimdir? Muharrem İnce kaç yaşında, nerelidir?

2018 Türkiye Cumhurbaşkanlığı seçiminde Cumhurbaşkanı adayı olan, iki dönem CHP Grup Başkanvekilliği görevi yapan Muharrem İnce Muharrem İnce kimdir? Muharrem İnce kaç yaşında, nerelidir?

MUHARREM İNCE KİMDİR?

Muharrem İnce 4 Mayıs 1964; Elmalık, Yalova doğumlu , Türk öğretmen, siyasetçi ve Memleket Partisi genel başkanıdır. 2018 Türkiye cumhurbaşkanlığı seçiminde Cumhuriyet Halk Partisi tarafından Cumhurbaşkanı adayı olarak gösterilmiştir.

2002 ve 2015 yılları arasında yapılan tüm genel seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Yalova milletvekili olarak meclise giren İnce, iki dönem CHP Grup Başkanvekilliği görevini sürdürmüştür. 2014 Türkiye cumhurbaşkanlığı seçiminin ardından 18 Ağustos 2014 tarihinde gerçekleştirilen 18. Cumhuriyet Halk Partisi Olağanüstü Kurultayı'nda Kemal Kılıçdaroğlu ile yarışmak için grup başkanvekilliği görevinden istifa etmiştir. 2018 Türkiye cumhurbaşkanlığı seçiminde CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olmuş ve seçime katılan vatandaşlardan %30.67'sinin oyunu alarak ikinci olmuştur.

Muharrem İnce, 4 Mayıs 1964 tarihinde Yalova'nın Elmalık köyünde Şerif ve Zekiye çiftinin çocuğu olarak doğdu. Anne tarafından Rizeli, baba tarafından Selaniklidir. İlkokulu doğduğu köyde, orta öğrenimini Yalova Ortaokulunda, lise öğrenimini Yalova Endüstiri meslek lisesinde tamamlamasının ardından, o dönem Uludağ Üniversitesine bağlı olan Balıkesir'deki Necatibey Eğitim Fakültesi fizik-kimya öğretmenliği bölümünden mezun oldu.

Fizik öğretmeni olarak değişik liselerde ve dershanelerde görev aldı, müdürlük yaptı. Bir süre Yalovaspor'da basın sözcülüğü ve Atatürkçü Düşünce Derneği il başkanlığı yaptı.

Siyasi kariyeri

1995-2007

İlk olarak 1995 seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) tarafından Yalova'dan ikinci sırada aday gösterilse de, o seçimde CHP'nin Yalova'dan vekil çıkaramamasıyla meclise giremedi. 1998'de CHP'nin Yalova il başkanı seçildi.

2002 seçimlerinde CHP Yalova milletvekili olarak meclise girdi. Bu dönemde mecliste eğitim konusunda çalışmalarda bulundu, Millî Eğitim Komisyonu'nda yer aldı.

2007-2018

2007 ve 2011 genel seçimlerinde tekrar CHP Yalova milletvekili olarak meclise giren İnce, 24'üncü dönemde Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) Türk Grubu üyesi oldu.

2014'teki kurultay sırasında Kılıçdaroğlu ve İnce

18 Ağustos 2014 tarihinde grup başkanvekilliğinden istifa ederek yapılacak kurultayda genel başkanlığa aday olduğunu açıkladı.177 delegenin imzasıyla genel başkanlığa aday oldu. 5 Eylül 2014'te yapılan CHP 18. olağanüstü kurultayında genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu 740 oy aldı fakat Muharrem İnce 415 oyda ikinci sırada kaldı.

Haziran 2015 ve Kasım 2015 genel seçimlerinde tekrar CHP Yalova milletvekili olarak meclise girdi. 19 Kasım 2015 tarihinde Olağanüstü Kurultay için 500 imza toplamış ancak yeterli imzaya ulaşamadığı için olağanüstü kurultay yapılmamıştır. Şubat 2018'de düzenlenen CHP 36.Olağan Kurultayında Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğluna bir kez daha meydan okumuş ancak Kılıçdaroğlu 790 oy alırken İnce 447 oyda kalmıştır.

Cumhurbaşkanlığı adaylığı

İnce, 4 Mayıs 2018'de partisi tarafından 2018 Türkiye Cumhurbaşkanlığı seçiminde Cumhurbaşkanı adayı olarak gösterildi. Bu süreçte, 45 gün içinde 75 ilde 107 miting yaptı. Seçimde %30,67 oy oranına (15.216.199 oy sayısına) ulaşarak en yüksek ikinci oy alan aday oldu. Bu oy oranıyla birlikte 41 yıl sonra ilk kez bir Cumhuriyet Halk Partisi adayı %30 oy oranını geçmiş oldu.

Memleket Hareketi

Muharrem İnce'nin yeni bir siyasi harekete önderlik edeceği bilgisi ilk olarak Hürriyet gazetesi yazarı Yalçın Bayer'in 31 Temmuz 2020 tarihli yazısıyla gündeme geldi. Bayer, İnce'nin CHP kurultayından sonra parti kuracağını öne sürerken, İnce, kamuoyunun gündeminde yer bulan bu iddiaları 11 Ağustos günü yalanladı ve "şimdilik parti kurma niyeti olmadığını" söyledi.

İnce, Sivas Kongresi'nin yıl dönümünde, 4 Eylül 2020'de Sivas'ta "Bin Günde Memleket Hareketi" adında siyasi bir hareket başlattı.8 Aralık 2020 tarihinde, CHP'den ayrılacağını ve Memleket Hareketi'nin partileşeceğini açıkladı.

Memleket Partisi

Muharrem İnce, 17 Mayıs 2021 tarihinde var olan Memleket Hareketi'ni Memleket Partisine dönüştürdü. 17 Mayıs 2021 itibarı ile partinin genel başkanıdır.

Özel yaşamı

Balıkesirli Coğrafya öğretmeni Ülkü İnce ile evlidir ve Salih Arda İnce adında bir oğlu vardır. Babası Şerif İnce 27 Mart 2016 tarihinde ölmüştür.