Muharrem Elbay cinayeti son dakika! Müge Anlı Muharrem Elbay olayı nedir? Muharrem Elbay'ın katili tutuklandı mı?

Muharrem Elbay'ın canice katledilmesinin ardından Müge Anlı ile Tatlı Sert programına başvuran kızı uzun süre bir sonuç alamamıştı. Ancak sonrasında Zeynep Ergül'ün programa katılmasıyla işler değişti. Peki Müge Anlı Muharrem Elbay olayı nedir? Muharrem Elbay, Zeynep Ergül bağlantısı nedir? Muharrem Elbay'ı kim öldürdü? Muharrem Elbay'ın katili yakalandı mı?

Müge Anlı Muharrem Elbay olayı nedir? sorusu gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. Türkiye'nin gündemine oturan Zeynep Ergül ve Cahit Ergül kardeşler hakkında canlı yayında son dakika gelişmesi yaşanmıştı. Mehmet Muharrem Elbay kaybında şüpheli olarak gözaltına alınan Zeynep Ergül ve Cahit Ergül, Elbay'ı götürdükleri bağ evinde öldürdüklerini itiraf ettiler. Yeniden gündeme gelen konu hakkında Müge Anlı Muharrem Elbay olayı nedir? Muharrem Elbay, Zeynep Ergül bağlantısı nedir? MuharremElbay'ı kim öldürdü? Muharrem Elbay'ın katili yakalandı mı? sorularının yanıtları araştırıldı.

MÜGE ANLI MUHARREM ELBAY OLAYI NEDİR?

ATV ekranlarında canlı olarak yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaklaşık 3 yıldır kendisinden haber alınamayan Mehmet Muharrem Elbay'ın canice öldürüldüğü ortaya çıktı. Kızını aramaya gelen Zeynep Ergül'ün programa katılmasıyla tekrar gündeme gelen Mehmet Muharrem Elbay olayı ile ilgili 4 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslardan Zeynep Ergül'ün eski eşi Ercan Bozkurt cinayeti itiraf etti. Cinayetin ortaya çıkan yeni detayları ise kan dondurdu.

KAYIPTAN ÇOK ÖLDÜRÜLDÜĞÜ DÜŞÜNÜLÜYORDU

ATV'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında kayıp Mehmet Muharrem Elbay'ı arama çalışmaları devam ediyor. Programa kızını aramaya gelen Zeynep Ergül'ün çevresine yaptığı açıklamalarla kayıp Muharrem Elbay olayını tekrar gündeme getirirken, Muharrem Elbay'ın kayıptan çok öldürüldüğü düşünülüyordu. Olayın en büyük iki şüpheli ise Zeynep ve Cahit Ergül'ün canlı yayında itiraf ettiği kuyunun yerinin gösterirken ve yıllar önce sahte senet itirafı programa damga vurdu.

ÖLDÜRÜLÜP KUYUYA ATILDIĞINI İDDİA ETMİŞTİ

Gaziantep'te yaklaşık 3 yıldır kendisinden hiç bir haber alınmayan Mehmet Muharrem Elbay'ın öldürülüp kuyuya atıldığı yönünde iddialarda bulunduğu Zeynep Ergül, geçen hafta canlı yayında Jandarma ekiplerince ifadesi alınmak üzere götürüldü ve ifadesini yine değiştirmedi.

İDDİASINI YALANLADI

Abisi Cahit Ergül'ün eski kocası Ercan'ı da bıçakladığını söyleyen Zeynep hanım çevresine "Evimin yanındaki kuyuya eve su çekmek için kuyu açtık. Ancak orada su çıkmadı. Ben, eşim ve Cahit, Mehmet'in ölüsünü kuyuya attık. Üzerine de asit döktük arasalar da bulamazlar" dediği iddia edildi. Ergül daha sonra Elbay'ın kuyuya atıldı iddiasını ise yalanlayarak, "Ben öyle bir şey bilmiyorum" dedi. Zeynep hanımın bu çelişkili açıklamaları programa birine gözdağı vermek için katıldığı yorumları yapılmasına sebep oldu.

CİNAYETİ İTİRAF ETTİLER

Canlı yayında Mehmet Elbay'ı öldürüp cesedinin asitle yok edilmesi itirafıyla şüpheleri üzerine çeken Zeynep ve Cahit kardeşler, Gaziantep Cinayet Büro ekiplerince gözaltına alındı. Şüpheli kardeşler bugün gelen son dakika haberine göre gözaltında cinayeti itiraf ettiler.