Muhammet Demir, Gaziantep FK'ya imzayı attı
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Muhammet Demir, Gaziantep FK'ya imzayı attı

Muhammet Demir, Gaziantep FK'ya imzayı attı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Medipol Başakşehir, 29 yaşındaki santrfor Muhammet Demir'in Gaziantep FK'ya transfer olduğunu açıkladı.

Medipol Başakşehir, 29 yaşındaki santrfor Muhammet Demir'in Gaziantep FK'ya transfer olduğunu açıkladı.

Geçtiğimiz iki sezonda Gaziantep FK'da kiralık olarak forma giyen Muhammet Demir, kırmızı siyahlı ekipte tekrar forma giyecek. Bonservisi Medipol Başakşehir'de bulunan ve bu sezon içinde takıma tekrar katılan Muhammet, Gaziantep FK'ya transfer oldu. Tecrübeli santrfor için veda mesajı yayınlayan Başakşehir Kulübü, "2019 yılından bu yana futbolcumuz olan Muhammet Demir, Gaziantep Futbol Kulübü'ne transfer olmuştur. Muhammet Demir'e kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verdi.Gaziantep FK ise Muhammet Demir'in şehre dönüşünü "Muhammet Demir Yuvasında!" başlığı adı altında, "Gaziantep Futbol Kulübümüz, geçtiğimiz iki sezon kiralık olarak formamızı giyen golcü futbolcu Muhammet Demir'in transferi konusunda kulübü İstanbul Başakşehir ve Muhammet Demir ile anlaşmaya varmıştır. Muhammet Demir, önümüzdeki üç sezon boyunca kırmızı-siyahlı armamızın başarısı için ter dökmeye devam edecektir. Muhammet Demir'e bir kez daha yuvasına hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz" ifadesini kullandı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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