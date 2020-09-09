Muhammet Demir'den taraftara sert yanıt: Boş boş otur ve seyret Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK forması giyen 28 yaşındaki oyuncu Muhammet Demir, sosyal medyada kendisini eleştiren taraftara sert karşılık verdi. Deneyimli futbolcu, "10 numaranın ağırlığından kat kat aşağıdasın" yorumuna karşılık "Boş boş otur ve yeni sezonu seyret" ifadelerini kullandı.

Futbolcu-taraftar atışmaları sosyal medyanın işin içine girmesiyle artık farklı bir boyut kazandı. Bunun son örneği Gaziantep FK golcüsü Muhammet Demir ile kırmızı siyahlı takıma gönül veren bir taraftar arasında gerçekleşti. Kırmızı siyahlı takım 2020/21 sezonu forma numaralarını tanıtan bir video hazırlayarak resmi Instagram hesabından paylaştı. Yeni sezondada takımın 10 numarası olan Muhammet Demir videonun altına gelen bir yoruma çok sinirlendi.

Demir, videonun altında kendisini etiketleyerek "10 numaralı formayı giyiyorsun ama o formanın ağırlığından kat ve kat aşağıdasın" yazan taraftara sinirlendi ve "Sen sokaklarda gezerken ben bu numara ile bu şehrin iki takımına da senelerce hizmet ettim. Bu formanın ağırlığını iyi bilirim, merak etme. Sen şimdi her zamanki gibi evinde boş boş otur ve yeni sezonu seyret" karşılığını verdi.

2 PENALTI BİRDEN KAÇIRINCA ORTALIK KARIŞMIŞTI

Geçtiğimiz sezonun 22'inci haftasında evinde Çaykur Rizespor'u ağırlayan Gaziantep FK'de maça Muhammet Demir'in kaçırdığı penaltılar damga vurmuştu. 57. dakikada kullandığı penaltıda direği geçemeyen Muhammet Demir ikinci penaltıyı ise üstten dışarı gönderince Gaziantep FK tribünlerden büyük tepki almıştı.

SUMUDİCA DA SERT ÇIKMIŞTI

İkinci penaltıyı Muhammet'in kullanmamasını isteyen teknik direktör Marius Sumudica da kaçan penaltının ardından sinirlerine hakim olamamış ve oyuncusuna sert çıkmıştı.

Sumudica, Muhammet Demir'i 66. dakikada oyundan çıkarırken oyuncu doğrudan soyunma odasına gitmek istemiş ancak teknik heyetin çabasıyla yedek kulübesine döndürülmüştü.