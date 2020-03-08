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Dünya Kadınlar Günü, Murat Can, Nevşehir, Spor

Muğlaspor maçında şeref tribünü 'Topuklu Efelerin'

Muğla, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde anlamlı bir etkinliğe ev sahipliği yaptı.

08.03.2020 16:34 | Son Güncelleme: 08.03.2020 16:34
Muğlaspor maçında şeref tribünü 'Topuklu Efelerin'

Muğla, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde anlamlı bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Türkiye'de ilk kez bir futbol maçında kadınlar gününe


özel şeref tirübünü kadınlara ayrıldı. Yan hakem, dördüncü hakem ve gözlemcilerle tüm görevlilerin kadın olarak belirlendiği maçta Muğlaspor evinde Nevşehir Spor Gençlik Spor'u golcüsü Murat Can Bölükbaşı'nın attığı iki gol ile 2-0 mağlup etti.


Muğlaspor Kulüp Başkanı Erol Kapiz 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde oynanacak Nevşehir Spor Gençlik maçında şeref tribününü kadınlar için ayırdıklarını açıklamıştı. TFF tarafından da destek gören etkinlikte iki kadın hakem, kadın gözlemciler ve kadın emniyet mensupları görev yaptı. Şeref tribününün Ege'nin Topuklu Efeleri'ne ayrıldığı spor müsabakasında renkli görüntüler oluştu.


Muğlaspor: Gökhan Yenigün, Mustafa Acar, Mehmet Akif Şerifoğlu (Dk 90 Mehmet Yeniler), Burak Yılmaz, Ramazan Özkabak (Dk 83 Adem Aydın), Güray Fırat, Rıdvan Çelik (Dk 90 Rıza Altıntaş), Murat Can Bölükbaşı, Batuhan Süer, Muhammed Emel, Sami Can Özkan


Nevşehir Belediye Spor: Onur Behiç Özalgan, İlker Günaslan, Ziya Şakar, Youssef Yeilmen, Emre Gemici, Muhammed Emin Balcılar, Onur Ural, Ethem Ercan Pülgir, Berke Bıyık (Dk 57 Tugay Yıldırım), Yasin Dülger (Dk 75 Sinan Uzun), Okan Duran


Sarı Kartlar: Youssef Yeşilmen, Muhammed Emin Balcılar, Ethem Ercan Pülgir (Nevşehir Belediye Spor) Muhammed Emel (Muğlaspor)


Goller: Dk 84 Murat Can Bölükbaşı (Muğlaspor); Dk 12 Ethem Ercan Pülgir KK (Nevşehir Belediye Spor)


Maçtan Dakikalar:


Dk.12 (Gol): Muğlaspor aradığı golü buldu. Nevşehir Belediye Spor ceza sahası içinde oluşan karambolde Murat Can'ın vuruşunda top Ethem'e çarparak ağlarla buluştu: (1-0)


Dk 30: Muğlaspor bu dakikada gole çok yaklaştı. Sol kanattan Sami Can'ın açtığı ortada topla buluşan Mehmet Akif'in şutu dışarı gitti.


Dk 35: Nevşehir Belediye Spor'da Yasin'in ceza alanı dışından sert şutu az farkla dışarı çıktı.


Dk 61: Muğlaspor ceza alanı içinde Youssef'in yerden pasını Ziya değerlendiremedi.


Dk 67: Nevşehir Belediye Spor beraberlik fırsatını kaçırdı. Yüzde yüz pozisyonda Onur'un şutunu kaleci Gökhan son anda çıkardı.


Dk 84: Muğlaspor farkı ikiye çıkardı. Muğlaspor'un golcüsü Murat Can Bölükbaşı ceza alanı içinde buluştuğu topu gole çevirdi. Muğlaspor bu golle 2-0 öne geçti. Maç bu skorla sona erdi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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