Muğla Yeni Pazarlarla Turist Sayısını Artıracak

DURMUŞ GENÇ/ ALİ BALLI - Turizimcilerin erken rezervasyonlarda patlama yaşandığını belirttiği Muğla, İngiliz, Alman, Hollanda ve Belçika pazarlarının yanı sıra Hindistan, İran ve Kazakistan gibi yeni pazarlardan da misafir alma peşinde.

Türkiye'nin bin 484 kilometre ile en uzun kıyı şeridine sahip ili Muğla'da 260 bin yatak kapasitesi bulunan turistik tesisler yeni sezon için hazırlıklarını sürdürürken, yeni pazarlar ile bölgeye gelen turist sayısında artış bekleniyor.

Turizm çeşitliliği, kültürel varlıkları ve muhteşem doğasıyla yerli ve yabancı misafirlere unutulmaz tatil imkanları sunan Muğla, her yıl milyonlarca yabancı turisti ağırlıyor. Geçen yıl 2 milyon 89 bin 503 yabancı turistin geldiği Muğla'da ziyaretçi sayısının 2016 yılına oranla yüzde 15 arttığı bildirildi. Deniz, kum ve güneşin yanı sıra farklı medeniyetlere ait izleri bünyesinde barındıran kent, bölgenin kültür turizmine de katkı sunuyor.

Bodrum Otelciler Derneği (BODER) Genel Sekreteri Orhan Kavala, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gittikleri bütün fuarlarda büyük ilgi gördüklerini söyledi.

Bu yıl özellikle İngiliz turistte artış gözlendiğini ifade eden Kavala, "Gittiğimiz fuarlarda gördüğümüz talep doğrultusunda İngiltere önemli bir artış gösteriyor. Onu Almanya takip ediyor. Yabancılardan gelen erken rezervasyonların bir önceki seneye göre ciddi artış gösterdiği bir gerçek." dedi.

- "Bu sene yeni acenteler ülkemize gelecek"

Geçen yıldan çok daha iyi bir sezon geçireceklerini gördüklerini anlatan Kavala, şöyle konuştu:

"Çok olağanüstü bir değişiklik olmazsa iyi bir sezon geçireceğiz. Fuarların bayrak sallama açısından çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Sosyal medya, yapılan yatırımlar, fuarlardaki etkinlikler, acentelerin ülkeye bakış açısındaki değişimlerde çok önemli. Bunun yanında Bodrum'daki özelliklerin aynı fiyatla başka bir yerde bulunamıyor olması çok önemli. Acentelerin daha fazla kar edecekleri yerlere yönelmesi çok önemli. Bu sene daha önceki senelerde ülkemize gelmeyen, Bodrum'a gelmeyen veya daha az gelen acentelerin daha yüksek sayılarla geleceği çok net görülüyor. Yeni acenteler de devreye giriyor. Mutlaka artı olacağımız bir gerçek."

- "Bu yıl Hint pazarına ağırlık veriyoruz"

Dalaman, Ortaca, Köyceğiz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (DOKTOB) Başkanı Yücel Okutur da Türkiye'nin turizm açısından dünyanın en mükemmel olanaklarına ve detaylarına sahip bir ülke olduğunu söyledi.

Okutur, "Geçen yıla göre erken rezervasyonlar çok iyi durumda. Ancak nereye kadar gideceğini bilmiyoruz. Önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl bölgemize gelecek misafirleri Yunanistan ve İtalya'ya kaptırmak istemiyoruz. Zaten bizim verdiğimiz otel ve servis hizmetini bu ülkeler veremiyor. Bu nedenle turistler bizi tercih ediyor." diye konuştu.

Hindistan ile bir yılı aşkın bir süre devam eden ilişkiler neticesinde dünyanın en büyük acente grubu TAFI'nın Muğla'ya gelerek kongrelerini yaptığını hatırlatan Okutur, bu yıl bölgede bu anlamda düğün, film ve turizm organizasyonları yapılacağını kaydetti.

Muğla'nın 2018 yılında yeni destinasyonlarından birinin de Hint pazarı olacağını anlatan Okutur, "Türkiye, dünyadaki en önemli turizm destinasyon merkezi. En iyi turizm hizmeti veren ülkeyiz. Bu nedenle her zaman tercih ediliyoruz. 2018 yılında erken rezervasyonlarda artış gösteren İngiliz turistlerin yanı sıra bu yıl bölgemizde yoğun olarak Hint turistleri de göreceğiz. Bu anlamda iyi bir turizm sezonu geçireceğimizi umuyorum." dedi.

Şubat ayında Yeni Delhi'de fuara katıldıklarını hatırlatan Okutur, burada Hindistan'ın en büyük acenteleri ile görüşme yaptıklarını şu anda bin 750 acentenin internet sitelerinde Muğla'nın tanıtıldığını dile getirdi.

Okutur, Hint pazarındaki en büyük sorunlarının uçak olduğunu anlatarak, bunun da aşılması durumunda çok sayıda Hint turistin Muğla'ya geleceğini söyledi.

Nisan ayında Kazakistan'a gideceklerini belirten Okutur, "Buradan da bölgemize turist getireceğiz. Muğla bu yıl Kazak turistlerle de buluşacak. Bu anlamda kendimizi kesinlikle iyi tanıtmalıyız" diye konuştu.

"Uçak sayılarını yüzde 50 artırdı"

Güney Ege Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (GETOB) Başkanı Bülent Bülbüloğlu Muğla turizminin Türkiye turizmine eş değer olduğunu söyledi.

Erken rezervasyonlara göre 2018 yılında bölgeye gelecek turist sayısında artış yaşanacağını ifade eden Bülbüloğlu, şunları söyledi:

"Birkaç yıl önce yaşadığımız düşüşü bu yıl kapatacağız. Özellikle İngiltere pazarında ciddi bir artış var. Tüm tur operatörleri uçak sayılarını yüzde 50 artırmış durumda. Çünkü dünyada bizim kadar ucuz ve nitelikli otellerde hizmet veren başka ülke yok. Buna artık tur operatörleri ve gelen turistte anladı. Bizim de artık daha çok para harcayan daha nitelikli turisti bölgeye çekmemiz lazım. Bunun için çok sayıda fuara katılarak çok iyi bir çalışma yürütüyoruz. Bu yıl ümidimiz çok yüksek. Aldığımız erken rezervasyonlar zaten bunu gösteriyor."

Bülbüloğu, önceki yıllarda kaybettikleri Almanya, Hollanda ve Belçika pazarını tekrar kazanmak için çok ciddi bir tanıtım atağına geçtiklerini bu pazarların da kazanılmasıyla turist sayısında ciddi bir artış yakalayacaklarını dile getirdi.

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Bodrum Yürütme Kurulu Başkanı Sevinç Gökbel de 2018 yılı turizm sezonunun iyi geçeceğini söyledi.

Yeni sezondan umutlu olduklarını belirten Gökbel, "Tanıtım ve pazarlama çalışmalarında, fuarlarda ve tur operatörlerimizin verileri gerçekten de talepler ve rezervasyonlar bazında ciddi bir artışı gösteriyor." dedi.

Gökbel, yeni pazarlar için yapılan tanıtım çalışmalarının da etkilerini bu sezon göreceklerini belirterek, "İngiliz pazarında, Alman pazarında, Rus pazarında ciddi bir talep var. Türkiye'ye ciddi anlamda gelen yabancı turistler bazında İran ve Ortadoğu pazarları da dahil bunların hepsinde birbirine kıyasla biraz fark olabilir ama ciddi anlamda yüzde 30'lardan başlayan artışlarla ölçüyoruz. Umarım süreç böyle işler ve ani olumsuzluklar yaşamayız ve şu andaki rezervasyonlar ve pazarlamalar somutlaşır." diye konuştu.

"Farklı ülkelerden de eski pazar ülkelerimizden de az da olsa hareketlilik başladı." diyen Gökbel, bunun artırılması için Kültür ve Turizm Bakanlığı ve hükümet nezdinde çalışmalar yapıldığını aktardı.