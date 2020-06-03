MUĞLA SAHİLE BEYAZ KUM DİYE MERMER TOZU SEREN OTELE CEZA-1 Muğla'nın Bodrum ilçesinde sahilde düzenleme yapmak için mermer tozunu beyaz kum diye seren 5 yıldızlı otele Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü ve Bodrum Belesiyesi tarafından ceza uygulandı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde sahilde düzenleme yapmak için mermer tozunu beyaz kum diye seren 5 yıldızlı otele Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü ve Bodrum Belesiyesi tarafından ceza uygulandı. İl Müdürlüğ 310 bin TL, Belediye ise 35 bin TL cezai işlem uyguladı. Kaynak: DHA