Muğla merkezli tefecilik çetesine operasyon: 9 gözaltı
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Muğla merkezli tefecilik çetesine operasyon: 9 gözaltı

24.11.2020 15:36 | Son Güncelleme: 24.11.2020 15:40
Muğla merkezli tefecilik çetesine operasyon: 9 gözaltı

MUĞLA merkezli 3 ilde tefecilik yaptıkları ileri sürülen çeteye yönelik, polisin düzenlediği eş zamanlı operasyonlarda 9 kişi gözaltına alındı.

MUĞLA merkezli 3 ilde tefecilik yaptıkları ileri sürülen çeteye yönelik, polisin düzenlediği eş zamanlı operasyonlarda 9 kişi gözaltına alındı.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, son 2 yıl içerisinde yüksek faizle borç para verdikleri, geri ödeyemeyenlere şiddet uygulayıp, işkence yaptıkları belirlenen bir çeteye yönelik Muğla ve ilçesi Bodrum başta olmak üzere İstanbul ve Diyarbakır'da eş zamanlı operasyonlar düzenledi. Bugüne kadar 19 kişinin şikayetçi olduğu çetenin üyesi oldukları ileri sürülen 9 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ev, iş yeri ve üzerlerindeki aramalarda, çeşitli isimlere düzenlenmiş 106 borç senedi, 1 ruhsatsız tabanca, 350 fişek, 2 kelepçe, 1 tapu, 1 borçluları gösteren defter ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 270 bin TL, 41 bin dolar, 3 bin 500 euro, 1000 sterlin ve kumar malzemeleri ele geçirildi. Gözaltına alınan 9 şüphelinin polisteki sorgusu devam ediyor.


Muğla merkezli tefecilik çetesine operasyon: 9 gözaltı
Muğla merkezli tefecilik çetesine operasyon: 9 gözaltı
Muğla merkezli tefecilik çetesine operasyon: 9 gözaltı
Muğla merkezli tefecilik çetesine operasyon: 9 gözaltı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Selçuk AKBAŞ

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