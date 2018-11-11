Muğla'daki Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu
Muğla'nın Köyceğiz ilçesindeki göçmen kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan yabancı uyruklu 3 organizatör tutuklandı.
Muğla'nın Köyceğiz ilçesindeki göçmen kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan yabancı uyruklu 3 organizatör tutuklandı.
Rus uyruklu organizatörler B.G. ve A.B. ile Ukraynalı H.K, işlemlerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe cezaevine gönderildi.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ekincik Koyu açıklarındaki kadın ve çocukların da bulunduğu teknede 24'ü Irak, 7'si Somali, 5'i Afganistan, 5'i Filistin, 9'u Suriye ve 2'si İran uyruklu 52 düzensiz göçmeni yakalamıştı.
Rus uyruklu organizatörler B.G. ve A.B. ile Ukraynalı H.K. gözaltına alınmıştı.