Muğla'da tır devrildi: 1 yaralı
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Muğla'da tır devrildi: 1 yaralı

Muğla'da tır devrildi: 1 yaralı
Anadolu Ajansı / Ali Rıza Akkır - Haberler | Güncel

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde devrilen tırın sürücüsü yaralandı.

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde devrilen tırın sürücüsü yaralandı.

Mazlum Akman idaresindeki 33 EKG 93 plakalı tır, Fethiye-Antalya kara yolu Dont mevksinde yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda devrildi.

Kazada araçta sıkışan Akman, Muğla Büyükşehir Belediyesi Seydikemer İtfaiye Grup Amirliği ekiplerince bulunduğu yerden çıkarılarak sağlık ekibine teslim edildi. Hastaneye kaldırılan Akman'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan, kaza yerine yaklaşık 100 metre uzaklıkta Hüseyin Canyılmaz yönetimindeki 15 TA 564 plakalı hayvan gübresi yüklü kamyon da şarampole devrildi.

Caymaz, kazadan yara almadan kurtuldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Rıza Akkır

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