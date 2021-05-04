Muğla'da seyir halindeki TIR, alev alev yandı
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Muğla'da seyir halindeki TIR, alev alev yandı

Muğla'da seyir halindeki TIR, alev alev yandı
Demirören Haber Ajansı / Cavit AKGÜN - Haberler | Güncel

MUĞLA'nın Seydikemer ilçesinde, seyir halindeyken alev alan domates yüklü TIR, hurdaya döndü.

MUĞLA'nın Seydikemer ilçesinde, seyir halindeyken alev alan domates yüklü TIR, hurdaya döndü. Alevler, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik müdahalesiyle söndürüldü.

Seydikemer- Antalya kara yolu Sarıyer mevkisinde, Ukrayna uyruklu Volodymyr Fedorchuk'un kullandığı CE3575BX plakalı domates yüklü TIR'ın lastikleri, saat 03.00 sıralarında, fren balatalarının aşırı ısınması sonucu alev aldı. TIR'ın yanmaya başladığını fark eden sürücü, sağa çektikten sonra indi. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarının ardından bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin 1 saatlik müdahalesiyle yangın, söndürülürken, TIR ise kullanılamaz hale geldi.


Muğla'da seyir halindeki TIR, alev alev yandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Cavit AKGÜN

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