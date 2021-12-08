Muğla'da sağanağın ardından temizlik çalışması yapılıyor

MUĞLA (AA) - Muğla ve ilçelerinde dört gündür etkili olan sağanağın ardından zarar gören ev, iş yeri ve sokaklarda temizlik çalışması yürütülüyor.

Sağanak sonrası Muğla Büyükşehir Belediyesince çevre yollar ile ev ve iş yerlerinde başlatılan yıkama ve temizlik çalışması sürüyor.

Belediye ekiplerinin yanı sıra Afad ekipleri de çalışmalara destek veriyor.

Muğla ve ilçelerinde ekipler tarafından yağışlar sonrası zarar gören 10 ev, 3 iş yeri, 1 otel, 15 bahçe, 20 sularla dolan yol ve 3 heyelan yaşanan bölgede temizlik çalışması gerçekleştirdi.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, yazılı açıklamasında, il genelinde yaşanan yoğun yağışlardan vatandaşların olumsuz etkilenmemesi için tüm ekipleri ile teyakkuz halinde olduklarını bildirdi.

Belediye ekipleri ve diğer kurumlarca alınan önlemler neticesinde Muğla'da ciddi hasarla karşılaşılmadığını anlatan Gürün, ihtiyaç duyulan yerlere anında müdahale edildiğini belirtti.

Gürün, Büyükşehir Belediyesinin 335 personel, 122 araç ile katıldığı çalışmalara ilçe belediye ve AFAD ekiplerinin de destek verdiğini ifade etti.

Bölgede etkili olan yağışların yarın da devam etmesi bekleniyor.

AA / Durmuş Genç - Son Dakika Haberleri

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