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Muğla'da kruvaziyer turizmi

Orient Queen isimli kruvaziyer, Akdeniz turu kapsamında Muğla'nın Marmaris ilçesine geldi.

23.08.2019 16:13
Muğla'da kruvaziyer turizmi

Orient Queen isimli kruvaziyer, Akdeniz turu kapsamında Muğla'nın Marmaris ilçesine geldi.

Cruise Port Limanı büyük iskelesine demirleyen gemide, çoğunluğu Lübnanlı 219 yolcu ile 145 mürettebat bulunuyor.

Şehir merkezini gezen turistler, yat limanındaki restoran ve kafelerde yemek yedi, kapalı çarşıda alışveriş yaptı.

Yunanistan'ın Santorini adasından gelen kruvaziyerin gece saatlerinde Lübnan'ın başkenti Beyrut'a hareket edeceği belirtildi.

Kaynak: AA
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