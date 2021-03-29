Muğla'da Kooperatifler büyükşehirle güçleniyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Muğla'da Kooperatifler büyükşehirle güçleniyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Muğla'da Kooperatifler büyükşehirle güçleniyor

Nüfusunun yüzde 60'ının kırsalda yaşadığı ve tarımsal üretimin yaygın olduğu Muğla'da, Büyükşehir Belediyesi, 13 kooperatife süt soğutma tankı, fide desteği, arıcılık malzemeleri gibi konularda destek vererek kalkınmalarını sağladı.

Kooperatif başkanı, lüks aracıyla gelip fakir fukaranın hakkı olan yardımı alıp gitti
Kooperatif başkanı, lüks aracıyla gelip fakir fukaranın hakkı olan yardımı alıp gitti

Nüfusunun yüzde 60'ının kırsalda yaşadığı ve tarımsal üretimin yaygın olduğu Muğla'da, Büyükşehir Belediyesi, 13 kooperatife süt soğutma tankı, fide desteği, arıcılık malzemeleri gibi konularda destek vererek kalkınmalarını sağladı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, tarımsal kalkınmayı desteklemek amacıyla kuruluşundan bu güne kadar 13 kooperatife destek verdi. Çoğunluğunu kadınların oluşturduğu kooperatiflere fide desteği, zeytin yağ alımı, süt soğutma tankı, arıcılık malzemeleri ve bal üretimi desteğinde bulundu.

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin Beyobası Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ile gerçekleştirdiği "Alım Garantili Süs Bitkisi Üretim" projesi gücüne güç katmaya devam ediyor. Muğla Büyükşehir Belediyesinin destekleriyle 3 sera ile çiçek üretimine başlayan kooperatif sera sayısını 25'e çıkardı. Ayrıca bugüne kadar Kooperatifin ürettiği 20 Milyon çiçeğin 11 Milyonunu büyükşehir belediyesi satın aldı. Büyükşehir ayrıca kadın üyesinin çok olduğu Merkez Menteşe Tarımsal Kalkınma Kooperatifine de 90 bin lavanta fidesi desteğinde bulundu.

Arıcılık ve Bal üretimine destek sağlanması için maske, petek gibi yardımlarda bulunan Muğla Büyükşehir Belediyesi ayrıca, hayata geçirdiği "temiz petek" projesi ile 70 üreticinin 50 Bin peteğinin ömrünün uzatılması için -30 derecede şoklamasını yaptı.

Geçmiş yıllarda firmaların verdiği soğutma tankını kullanan kooperatiflere toplamda 23 ton süt soğutma tankı verildi. Verilen süt tankları ile kooperatifler söz sahibi olurken sütlerini daha yüksek fiyatla satma imkanı sağlandı.

Kadınlara yönelik tarımsal kalkınma projelerini hayata geçiren Muğla Büyükşehir Belediyesi, 4 ilçede 18-45 yaş arasındaki toplam 140 kadın çiftçiye 420 kıl keçisi dağıttı. Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin 2019 yılından bu yana dağıttığı kıl keçilerinden 45'inin doğum yapması beklenirken, 18 yeni oğlak dünyaya geldi.

Üretim yapan kooperatiflere destek veren Muğla Büyükşehir Belediyesi ayrıca, bir ilçede tüketim yapan kooperatife de destek vermeye başladı. Kısa bir süre önce kooperatifle protokol imzalayan büyükşehir belediyesi, destek verdiği kooperatiflerin ürünlerini hem MELSA'da hem de bu yeni kooperatif üzerinden satışı yapılacak. - MUĞLA

Muğla'da Kooperatifler büyükşehirle güçleniyor
Muğla'da Kooperatifler büyükşehirle güçleniyor
Muğla'da Kooperatifler büyükşehirle güçleniyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mahir Ünal Ali İhsan Su Bekir Pakdemirli Mevlüt Çavuşoğlu Muhsin Yazıcıoğlu
Magazin Hande Erçel Acun Ilıcalı Bahar Candan Burak Sevinç
Spor Cenk Tosun Erol Bulut Fatih Terim Nihat Özdemir Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Petrol Ali Koç
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Muğla'da Kooperatifler büyükşehirle güçleniyor - Ekonomi Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.3.2021 14:38:34. #1.14#
title