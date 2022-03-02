Müdür Başyiğit, boks şampiyonu öğrencileri kabul etti

Kütahya İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, Liseler Arası Gençler Boks Şampiyonası'nda Türkiye şampiyonu olan Atatürk Anadolu Lisesi öğrencileri Emir Cihan Kaya ve Türkiye üçüncülüğü elde eden Mustafa Burak Kaya'yı makamında ağırladı.

Müdür Hasan Başyiğit, öğrencileri elde ettikleri başarılarından dolayı tebrik ederek hediye takdim etti ve başarılarının devamını diledi.

Türkiye Liseler Arası Gençler Boks Şampiyonası'nda derece elde ederek büyük bir başarıya imza atan Atatürk Anadolu Lisesi öğrencilerinden Emir Cihan Kaya 75 kiloda Türkiye şampiyonu, Mustafa Burak Kaya ise 70 kiloda Türkiye üçüncüsü olmuştu. - KÜTAHYA

İhlas Haber Ajansı - Spor